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Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden 'Senfonik Neşet Ertaş Türküleri' konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 19 ve 20 Nisan'da 'Senfonik Neşet Ertaş Türküleri' konseri verecek

Giriş: 17.04.2023 - 13:55 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden 'Senfonik Neşet Ertaş Türküleri' konseri - Magazin haberleri
Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden 'Senfonik Neşet Ertaş Türküleri' konseri
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AA

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden (DOB) yapılan açıklamaya göre, konserler Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde saat 20.30'da sanatseverlerle buluşacak.

Konserde, Antalya DOB orkestrasını Neşet Ertaş'ın eserlerini senfonik biçimde düzenleyen şef Serdar Yalçın yönetecek, başkemancılığı ise Eren Kuştan üstlenecek.

Neşet Ertaş'ın en sevilen türkülerinin farklı bir yorumla seslendirileceği konser için Antalya DOB korosu, şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı.

Konserde; Soprano Sema Çavuşoğlu, mezzo soprano Semiha Derya Boran, tenor Burak Pektaş ve bas-bariton Ümit Burak Tekinay sahne alacak.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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