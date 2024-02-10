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        Haberler Gündem Antalya'da tekne ve yat imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - En son haberler

        Antalya'da tekne ve yat imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'da Serbest Bölge´de faaliyet gösteren tekne ve yat imalathanesinde yangın çıktı. Kimyasal maddelerin tutuşmasıyla hızla büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yaralananın olmadığı yangında büyük çapta hasar meydana geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 23:02 Güncelleme: 10.02.2024 - 23:33
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        Antalya'da korkutan yangın söndürüldü
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        Yangın, saat 20.30 sıralarında Antalya Serbest Bölge´de faaliyet gösteren tekne ve yat imalathanesinde çıktı. Alevlerin işletme içindeki kimyasallara ulaşması üzerine yangın hızla büyürken zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

        10 ARAÇLA MÜDAHALE EDİLDİ

        Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın bölgesine ihbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ilk olarak 10 araçla müdahale etti. Sağlık, AFAD, polis ekipleri de olay yerine sevk edildi. Yangına karadan yoğun müdahale sürerken alevlerin çevredeki işletmelere sıçramaması için geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangın esnasında imalathane ile diğer işletmelerde çalışan işçiler, tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.

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        1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Ekiplerin yoğun çabası ile yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Tekne ve yat imalatında kullanılan kimyasal maddeler nedeniyle alevlerin yeniden yayılmasını önlemek amacıyla soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangında yaralanan olmadığı belirtilirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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        #Antalya
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