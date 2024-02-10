Antalya'da tekne ve yat imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Yangın, saat 20.30 sıralarında Antalya Serbest Bölge´de faaliyet gösteren tekne ve yat imalathanesinde çıktı. Alevlerin işletme içindeki kimyasallara ulaşması üzerine yangın hızla büyürken zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

10 ARAÇLA MÜDAHALE EDİLDİ

Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın bölgesine ihbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ilk olarak 10 araçla müdahale etti. Sağlık, AFAD, polis ekipleri de olay yerine sevk edildi. Yangına karadan yoğun müdahale sürerken alevlerin çevredeki işletmelere sıçramaması için geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangın esnasında imalathane ile diğer işletmelerde çalışan işçiler, tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.