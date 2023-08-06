Antalya'da sıcak hava ve nem oranı yüksekliği nedeniyle caddeler boş kaldı
Antalya'da etkili olan sıcaklık ve nemden dolayı vatandaşlara sokaklara çıkamadı. Eyyam-ı bahurun etkisiyle sokaklar boş kaldı
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Antalya'da sıcak hava ve nem oranındaki yükseklik nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı, kentin üzeri nem bulutuyla kaplandı.
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Yazın en sıcak ve bunaltıcı günleri olarak nitelendirilen eyyam-ı bahur sıcaklıkları Antalya'da etkisini sürdürüyor.
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 32, deniz suyu sıcaklığı 31 ve nem oranı ise yüzde 85 olarak ölçüldü.
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Sıcak hava ve yüksek nem oranı nedeniyle tarihi Kaleiçi ile kentteki meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.
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Serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistler Konyaaltı sahilinden denize girmeyi tercih etti.
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Bazı vatandaşlar ise ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.
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