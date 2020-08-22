AA

Töngüşlü Mahallesi Kaşıkçı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, Aklar mevkisine kadar ilerledi.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait 2 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter, bir yönetim helikopteri, 28 arazöz, 3 dozer ve çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ile Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, bölgedeki çalışmaları takip etti.

Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 30 hektar alan zarar gördü.