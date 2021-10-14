Kadın meslektaşını öldüren sanığa 25 yıl hapis

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık polis memuru Ferda A, Eskişehir'den Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Hayatını kaybeden polis memuru Sultan Tat'ın yakınları ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
Duruşma savcısı mütalaasında toplanan deliller ve Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunu göz önünde bulundurarak sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Söz verilen sanık Ferda A, mütalaaya katılmadığını, ölen Tat'ın psikolojik sorunlarının olduğunu iddia etti.
Suçsuz olduğunu savunan sanık, hakkında berat kararı verilmesini talep etti.
Tat'ın annesi Emine Tat, kızının intihar edecek bir insan olmadığını ve sanığın kızını öldürdüğünü öne sürerek, Ferda A'nın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Ferda A, duruşmaya SEGBİS ile bağlandığı Eskişehir Adliyesi'nde polis tarafından gözaltına alındı.
"KIZIMI ZORLA KARANLIK YERE GÖRTÜRDÜ VE ÖLDÜRDÜ"
Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan anne Emine Tat, kadınları öldürenlerin en ağır cezaların almasını, kadınların bir daha öldürülmemesini istediklerini söyledi.
Kızının suçsuz olduğunu belirten Tat, "Sanığa 25 yıl hapis cezası verildi, böyle bir karar çıkacağını biliyordum çünkü yavrum suçsuzdu. Kızımı zorla karanlık yere götürdü ve öldürdü." dedi.
Tat ailesinin avukatı Kudret Öngüt ise Tat'ın ölümünün ilk başta raporlara intihar olarak geçtiğini ancak dosyanın savcının önüne gitmesiyle yeniden soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Sanığın elinde barut izi tespit edildiğini ileri süren Öngüt, "Ortada çok somut deliller olmasına rağmen sanık hiç tutuklanmadı. Netice olarak hak yerini buldu, tutuklandı. Verilen karar zaman alsa da acılı yüreğimize su serpti. Adalet yerini buldu." diye konuştu.
Konyaaltı ilçesi Çakırlar mevkisinde 19 Temmuz 2019'da meydana gelen olayda, polis memuru Sultan Tat (39) silahından çıkan mermiyle hayatını kaybetmişti. Kadını cebir veya tehditle intihara sürüklediği iddia edilen meslektaşı Ferda A. hakkında, "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.
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