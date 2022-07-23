Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde hayvan otlatma kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Gedik Mahallesi'nde dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Kurt ve oğlu Ömür Kurt ile Mustafa Gürler arasında hayvan otlatma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kalbinden bıçaklanan Mustafa Gürler, av tüfeğiyle baba Veli Kurt ve oğlu Ömür Kurt’a ateş ederek yaraladı.

Mustafa Gürler

2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mustafa Gürler ile Veli Kurt tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Veli Kurt

Av tüfeğiyle yaralanan Ömür Kurt'un ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Hayatını kaybeden Mustafa Gürler ve Veli Kurt'un cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.

Polis hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlattı.