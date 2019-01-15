Antalya'da 17 yaşındaki bir çocuğun karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, tuvalette doğum yaptığı iddia edildi. Bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi.

AA'nın haberine göre, 17 yaşındaki H.A., dün karın ağrısı şikayetiyle Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine gitti. Hastanenin tuvaletine giren H.A, burada doğum yaptı. H.A'nın çığlıklarını duyan hasta yakınları personele haber verdi. Hastane çalışanları tarafından servise götürülen H.A, tedavi altına alındı. Bebeğin cinsiyetinin kız olduğu ve müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Olayın ardından polis ve olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı.