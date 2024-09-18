Antalya'da pamuk hasadı başladı
Tarımda önemli bir potansiyele sahip Antalya'da pamuk hasadı başladı. Yağış azlığından dolayı rekoltenin geçen yıla göre düşük olması bekleniyor
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Antalya'nın Aksu ilçesinde pamuk hasadı başladı.
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"Beyaz altın" olarak nitelendirilen pamukta hasat başlarken, yağış azlığından dolayı rekoltenin geçen yıla göre düşük olması bekleniyor.
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Pamuk üreticisi Eyüp Zeren, "Tohumları toprakla buluştururken zorluk yaşadık. Hava şartlarından dolayı 2-3 defa tohum atmak zorunda kalan oldu. Su sorunumuz çok oldu. Gününde sulayamadık. Bu da verimi etkiledi" dedi.
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Pamuk toplama makinesi operatörü Güven Çoban ise bu yıl havaların sıcak gitmesinden dolayı sezonun biraz daha erken başladığını belirtti.
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