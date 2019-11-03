IĞDIR'DA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

Bu arada Doğu'nun Çukurova’sı olarak bilinen Iğdır'da sonbaharın güzelliği yaşanıyor. Bir taraftan sararan yaprakların hakim olduğu tabiat, öte yandan yemyeşil bitki örtüsüyle büyüleyen manzaralarla dikkat çekiyor. Iğdır sonbahar mevsimi ile büyüleyen bir güzellik kazanırken, başı her zaman karlı olan Ağrı Dağı'na yağan karların ayrı bir güzelliği de kış mevsimin gelmekte olduğunun haberini veriyor.