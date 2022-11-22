Antalya'da Atatürk büstüne zarar veren zanlı yakalandı

AA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kanal Mahallesi'nde okul bahçesindeki büste zarar verildiğine ilişkin haberlerin basında yer alması üzerine konuya ilişkin derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.

AA'nın haberine göre, aynı gün nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından okul müdürünün ifadesinin alındığı kaydedilen açıklamada, "Görgü tespit tutanağı düzenlenmesi ve adli tahkikat yapılması yönünde talimat verildi. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda fail yakalanarak gözaltına alındı, emniyetteki işlemleri devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.