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        Haberler Gündem Antalya'da 8 Mart’ta görev yapan kadın polislere karanfil

        Antalya'da 8 Mart’ta görev yapan kadın polislere karanfil

        Antalya'da 8 Mart Dünya Kadınları Günü nedeniyle düzenlenen etkinlik ve programlarda görev alan kadın polislere müdür ve amirleri tarafından karanfil vererek Kadınlar Günü'nü kutladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 22:55 Güncelleme: 08.03.2025 - 22:55
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        Kadın polislere karanfil
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        Antalya’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü siyasi partiler, STK ve kadın dernekleri tarafından çeşitli etkinlikler ve basın açıklamalarıyla kutlandı.

        Gün boyu süren etkinlikler nedeniyle Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimler tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Aydın Kanza Parkı’nda başlayan ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren mitingin ardından, kadınlar Üç Kapılar’da toplandı.

        Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı etkinliğin ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesindeki kadın personelin Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hakkı Arslan ve birim amirleri gün boyunca özveriyle görev yapan kadın personelin Kadınlar Günü’nü kutlayarak tek tek karanfil verdi.

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        #Antalya
        #kadın polis karanfil
        #haberler
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