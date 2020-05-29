Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 litre sahte içki ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin Antalya'dan aldığı sahte içkiyi Manavgat'ta satacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, takibe aldıkları aracı Sarılar Mahallesi'nde durdurdu. Aramada, 25 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüpheli O.Ç, gözaltına aldı.