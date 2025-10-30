Antalya - Burdur kaç kilometre? Antalya - Burdur arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Antalya'dan Burdur'a uzanan yol, Türkiye'nin en dramatik ve en hızlı coğrafi dönüşümlerinden birine sahne olur. İki saatten daha kısa bir sürede, palmiye ağaçlarının ve Akdeniz'in tuzlu kokusunun hakim olduğu kıyı ovasını geride bırakır, çam ormanlarıyla kaplı Çubukbeli Geçidi'ni tırmanır ve kendinizi Göller Yöresi'nin yüksek, serin ve daha kuru platosunda bulursunuz. Bu yolculuk, basit bir şehirlerarası seyahatten çok daha fazlasıdır; antik Pisidia'nın görkemli kentlerine, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda'nın beyaz kumlarına ve Burdur'un sakin atmosferine açılan bir kapıdır. Bu yazıda, bu kısa ama anlamı büyük olan güzergahı, tüm ulaşım detayları ve yolculuğun sunduğu deneyimlerle birlikte kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz. İşte detaylar…

ANTALYA - BURDUR KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Antalya ile Burdur arasındaki mesafe, iki komşu il merkezi arasındaki en kısa ve en net güzergahlardan biridir. Antalya şehir merkezinden (örneğin otogardan) Burdur şehir merkezine olan karayolu mesafesi, kullanılan ana güzergah olan D650 karayolu üzerinden tam olarak 128 kilometredir.

Bu kısa mesafe, iki şehir arasında son derece yoğun bir sosyal ve ekonomik etkileşim olmasını sağlar. Antalya'nın turizm potansiyeli ile Burdur'un tarım ve hayvancılık kimliği, bu yol üzerinden birbirini besler. Dolayısıyla, Antalya - Burdur kaç kilometre sorusunun yanıtı, günübirlik geziler, iş seyahatleri ve hatta günlük gidiş-gelişler için bile son derece uygun, kısa bir yolculuğa işaret eder. Planlama yaparken Antalya - Burdur kaç km sorusunu 125-130 km bandında düşünerek, yolculuğun ne kadar pratik olduğunu görebilirsiniz.

ANTALYA - BURDUR ARASI MESAFE NE KADAR?

Özel araçla seyahat edecekler için Antalya - Burdur arası mesafe ne kadar sorusu, takip edilecek güzergahın basitliğini ve yolun karakteristiğini de içerir. Yolculuk, neredeyse tamamen tek bir ana yol olan D650 Devlet Yolu (Antalya-Burdur Karayolu) üzerinden gerçekleşir. Güzergahın en belirgin özelliği, Antalya Ovası'nı Göller Yöresi platosundan ayıran Batı Toroslar'ın aşılmasıdır. Antalya'dan kuzeye doğru yola çıkıldıktan sonra, Döşemealtı ilçesi geçilir ve yol yavaş yavaş tırmanışa geçer. Yolculuğun en önemli ve en manzaralı etabı, yaklaşık 1.125 metre rakıma ulaşan Çubukbeli Geçidi'dir. Çam ormanları arasından kıvrılarak yükselen bu yol, sürücülere eşsiz manzaralar sunar. Geçit aşıldıktan sonra Burdur Ovası'na inilir ve kısa bir süre sonra Burdur şehir merkezine ulaşılır. Yolun tamamı yüksek standartlı, bölünmüş (çift şeritli) ve konforlu bir yapıya sahiptir.

ANTALYA - BURDUR NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

Antalya - Burdur ne kadar sürede gidilir sorusunun yanıtı, bu kısa mesafe için oldukça nettir ve karayolu seçenekleri öne çıkar.

Özel Araçla: Yaklaşık 128 kilometrelik bu mesafe, hız limitlerine uyarak ve mola vermeden, özel araçla ortalama 1 saat 45 dakika ile 2 saat arasında çok rahat bir şekilde kat edilebilmektedir. Yol üzerindeki radar kontrolleri ve özellikle Çubukbeli Geçidi'ndeki tırmanış nedeniyle hızın düştüğü bölümler, bu süreyi belirleyen ana faktörlerdir.

Antalya Otogarı ile Burdur Otogarı arasında, günün hemen her saatinde, adeta bir şehir içi otobüs sıklığında seferler düzenlenmektedir. Birçok büyük otobüs firmasının yanı sıra, yerel "Burdur-Antalya" kooperatifleri de sürekli olarak bu hatta çalışır. Otobüs yolculuğu, ortalama arasında sürmektedir. Trenle ve Uçakla (Pratik Değil): Antalya ile Burdur arasında doğrudan bir tren veya uçak seferi bulunmamaktadır. Burdur'un demiryolu ağı, Gümüşgün istasyonu üzerinden Isparta ve Denizli'ye bağlıdır ancak Antalya ile doğrudan bir bağlantısı yoktur. Uçakla seyahat ise, iki şehir arasındaki mesafenin çok kısa olması nedeniyle mantıklı bir seçenek değildir. En yakın havalimanı Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'dır (ISE) ve bu seçeneği kullanmak, karayolundan çok daha uzun ve maliyetli olacaktır. Bu nedenle, iki şehir arası ulaşım tamamen karayolu üzerinden sağlanır.