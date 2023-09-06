Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 10 film belli oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 7 - 14 Ekim arasında düzenlenecek 60'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alacak ve Türkiye’de ilk kez Antalya’da izleyiciyle buluşacak 10 film belli oldu. Festivalin 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na 43 film başvurdu.

14 EKİM'DE BELİRLENECEK

Demet Akbağ’ın başkanlığını yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi, toplam 945 bin TL tutarındaki ödüllerin sahiplerini belirleyecek. Geçen yıl olduğu gibi Film Yönetmenleri Derneği jürisi Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü’nü, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi de SİYAD En İyi Film Ödülü’nün sahibini belirleyecek. Ödüller 14 Ekim akşamı düzenlenecek Ödül Töreni’nde sahiplerini bulacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 60'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Av. Cansel Tuncer, yönetmenliğini Dr. Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.