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Annesine aşı yaptıramadı! Hemşireleri dövdü! Hasta yakınını bıçakladı!

Balıkesir’de bir aile sağlığı merkezine giderek annesine zatürre aşısı yaptırmak isteyen E.B.K., hemşirelerden aşı olmadığı yanıtını alınca 2 hemşireyi darp etti; araya giren bir kişiyi de bıçakladı. Saldırgan E.B.K. yakalanıp gözaltına alındı. İki hemşire darp raporu alıp şikayetçi oldu

10.09.2020 - 16:00 | Güncelleme: ABONE OL
Sağlıkçıya şiddet
HABERTURK.COM

Mahmut Acaröz'ün haberine göre kadına ve sağlıkçılara yönelik son şiddet olayı, Balıkesir’in Ayvalık İlçesi'ndeki 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi’nde yaşandı. Bu sabah saat 09.30 sıralarında sağlık merkezine annesini götüren E.B.K., iddiaya göre annesine zatürre aşısı yaptırmak istedi. Merkezde görevli hemşireler aşı olmadığını söyleyince E.B.K. görevli ebe Hande Ç.’nin kafasına yumruk attı ve Ayşe B.’yi de saçından tutarak yerlerde sürüklemeye başladı.

ARAYA GİREN HASTA YAKININI BIÇAKLADI

Bunun üzerine sağlık merkezinde bulunan hasta yakını Abdullah S. araya girerek hemşireleri kurtardı. Saldırgan E.B.K. bu kez de hemşireleri kurtaran Abdullah S.’yi bıçakla yaraladı. Jandarmalara da mukavemet gösteren E.B.K. gözaltına alındı. Darp edilen 2 hemşire jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu.

İki hemşireyi feci biçimde yumruklayan ve bir hasta yakınını bıçaklayan E.B.K. gözaltına alındı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz olayın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün sabah maalesef Ayvalık'ta, Aile Sağlığı Merkezimizde görevli, 2 hemşire arkadaşımız annesini merkezimize getiren bir kişi tarafından darp edildi; araya giren bir hasta yakını da bıçaklandı. Olayın faili yakalandı" dedi.

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