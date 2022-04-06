Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye rolünü canlandıran Selin Yeninci, TV8 ekranlarında yayınlanacak Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem karakterine hayat veriyor. Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu ve Olgun Toker ile başrolü paylaşan Selin Yeninci’nin hayatı merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, Annenin Sırrıdır Çocuk’un Meryem’i Selin Yeninci hayatı…

SELİN YENİNCİ KİMDİR?

Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde doğmuştur.Selin Yeninci, Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. Lise yıllarında tiyatro bölümü başkanı olan Selin'in daha o zamandan iyi bir tiyatrocu ve oyuncu olacağı belliydi.

1988 doğumlu olan genç aktris Selin Yeninci İzmir Atatürk Lisesi'nden 2006 yılında mezun oldu. 2011'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi.

Başarılı bir öğrencilik geçiren Selin, bölümünden mezun olduğu gibi Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yaptı.

Selin Yeninci şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaktadır.