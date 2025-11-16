Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Annemin Cenazesi:Tiyatro Oyunu' seyirciyle buluştu

        'Annemin Cenazesi:Tiyatro Oyunu' seyirciyle buluştu

        İngiltere'nin önde gelen yazarlarından Kelly Jones'un yazdığı, çevirisini ve yönetmenliğini Emre Arslanbek'in yaptığı, Dila Yağcı, Eray Karadeniz, Janset Paçal'in rol aldığı 'Annemin Cenazesi:Tiyatro Oyunu' 15 Kasım Cumartesi akşamı DasDas İstinyePark'ta prömiyerini yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2025 - 09:42 Güncelleme: 16.11.2025 - 09:42
        'Annemin Cenazesi:Tiyatro Oyunu' seyirciyle buluştu
        Birçok özel prodüksiyonlu projeye imza atan DasDas, yeni oyunu ‘Annemin Cenazesi: Tiyatro Oyunu’nu dün akşam ilk kez İstinyePark sahnesinde tiyatroseverlerle buluşturdu.

        İngiltere’nin önemli yazarlarından Kelly Jones’un yazdığı, çevirisini ve yönetmenliğini Emre Arslanbek’in yaptığı oyunun kadrosunda Dila Yağcı, Eray Karadeniz, Janset Paçal yer alıyor. Oyunun prömiyerinde Mert Fırat, Selen Öztürk, Mert Öner, Ece Dizdar, Naz Göktan gibi isimler ekibi ve oyuncuları yalnız bırakmadı.

        Seyirciyi tiyatronun doğasını, aileyi, yası ve sınıf çatışmasını mizahi bir dille sorgulamaya davet eden ‘Annemin Cenazesi: Tiyatro Oyunu’, 16 Aralık’ta yeniden DasDas İstinyePark sahnesinde izlenebilecek. Sezon boyunca da İstinyePark ve Ataşehir’de sahnelenmeye devam edecek.

        #dasdas
        #DasDas İstinyePark
        #Annemin Cenazesi
        #tiyatro
        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa