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        Haberler Bilgi Magazin Annem Ankara dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Annem Ankara konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yer bilgisi

        Annem Ankara dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Annem Ankara konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yer bilgisi

        Kanal D ekranlarının yeni dizisi Annem Ankara bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek. Mehmet Günsür ve Bergüzar Korel'in başrolü paylaştığı dizinin tanıtım videoları yayınlandı. Bu kapsamda izleyiciler yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detayları araştırmaya başlandı. Peki, Annem Ankara oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 10:44 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:44
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        • 1

          Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Annem Ankara dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Mehmet Günsür, Bergüzar Korel gibi oyuncuları buluşturan dizinin ikinci tanıtımı görücüye çıktı. Bu noktada dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…

        • 2

          ANNEM ANKARA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Annem Ankara 20 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

          "BENİM ANNEM DİRENİŞTİ, MÜCADELEYDİ"

          Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür’ün (Hasan) başrollerini paylaştığı yapım, 1990’lı yılların Ankara’sında geçiyor. Kimseye evlat olamamış bir baba ile 3 erkek çocuğuna bakabilmek için erken yaşta emekli olan bir annenin hikayesini anlatan Annem Ankara, “Benim Annem Ankara’ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!” mottosuyla dikkat çekiyor.

          ANNEM ANKARA DİZİSİ KONUSU NE?

          Yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı Annem Ankara, karşılaşılan tüm olumsuzluklara rağmen umudunu yitirmeden evlatlarına tutunan annelere bir saygı duruşu niteliğini taşıyor.

          Senaryosunu Başak Angigün’ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda usta isim Faruk Teber oturuyor.

        • 3

          OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

          Dizinin oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

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