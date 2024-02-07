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        Haberler Yaşam Anneler günü ne zaman? 2024 yılı Anneler Günü hangi tarihe denk geliyor?

        Anneler günü ne zaman?

        Ülkemizde ilk kez 1955 yılında kutlanmaya başlanan Anneler Günü, bu tarihten itibaren her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanmaya devam ediyor. 2024 yılında Anneler Günü'nde de anneler için çiçekler, hediyeler ve özel yemekler hazırlanıyor. Bu yıl Anneler Günü'nün hangi tarihe denk geleceği ise merak edilmeye başlandı. İşte 2024 Anneler Günü tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 14:39 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:39
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        • 1

          Annelerin sevgi ve fedakarlıklarını hatırlatmak ve onlara teşekkür etmek için kutlanan Anneler Günü'ne sayılı aylar kala, bu özel günün 2024 yılında hangi güne denk geleceği araştırılmaya başlandı. Peki 2024 Anneler günü ne zaman? İşte, Anneler Günü tarihi..

        • 2

          2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

          Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anneler Günü, 2024 yılında 12 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Her gün annelerimizin günü olsa da bu özel gün tüm dünyada büyük bir heyecan ve sevinçle kutlanıyor.

        • 3

          ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

          Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başladı.

          Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini Hz. İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

          ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

          Türkiye'de ise Anneler Günü ilk kez 9 Mayıs 1955'te kutlanmaya başlandı ve bu tarihten itibaren her yılın mayıs ayının ikinci haftasında kutlanmaya devam ediyor.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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