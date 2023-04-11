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Anne ve babası öldüğünü fark etmemişti! Mehtap'ı kimse almadı!

Adana'da, 30 yaşındaki Ayşegül Talay´ın anahtarını unuttuğunu iddia ederek yardım istediği itfaiye ekipleri, kapıyı kırıp eve girdiğinde 2 aylık Mehtap bebeği ölü olarak buldu. Uyuşturucu madde tesiri altında olduğu tespit edilen ve emniyetteki ifadesinde, "Bir hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. Bir haftadır uyuyor zannediyordum" dediği öğrenilen anne tutuklandı. Baba Suat Talay ise aranıyor. Ölü bulunan Mehtap bebeğin cenazesinin, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasına rağmen kimse tarafından teslim alınmadığı öğrenildi

Giriş: 11.04.2023 - 07:53 | Güncelleme: ABONE OL
Anne ve babası öldüğünü fark etmemişti! Mehtap'ı kimse almadı! - Adana haberleri
Anne ve babası öldüğünü fark etmemişti! Mehtap'ı kimse almadı!
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DHA

Adana'da olay, önceki gün öğle saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi´ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, bir çocuk annesi Ayşegül Talay (30), evden dışarıya çıkarken anahtarını içerde unuttuğunu iddia ederek itfaiyeyi arayıp yardım istedi.

EKİPLER EVDEN KÖTÜ KOKU GELDİĞİNİ FARK ETTİ

DHA'da yer alan habere göre ekipler, adrese giderek kapıyı kırarak içeri girdi. Evden kötü koku geldiğini fark eden ekipler, içeride hareketsiz yatan bir bebek görünce durumu polise bildirdi.

BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 2 aylık bebeğin öldüğünü tespit etti. Bunun üzerine anne Talay gözaltına alındı.

ANNESİ SORGUYA ALINDI

Adının Mehtap olduğu öğrenilen bebeğin cesedi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirlenen anne Talay, emniyette sorguya alındı.

"BEBEĞİMİN ÖLDÜĞÜNDEN HABERİM YOKTU"

Emniyetteki ifadesinde eşiyle birlikte uyuşturucu kullandıklarını kabul eden ve "Sabah evden dışarıya çıkmıştım. Anahtarı unuttuğumu fark ettim. İçeriye geri giremedim. İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. Bir hafta önce babasıyla yıkamıştık.

"BİR HAFTADIR UYUYOR ZANNETTİM"

Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. Bir haftadır uyuyor zannediyordum" dediği öğrenilen Talay, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, burada çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABA HER YERDE ARANIYOR

Daha önce `uyuşturucu kullanma' suçundan kaydı olduğu belirlenen baba Suat Talay (42) polis tarafından aranıyor. Mehtap bebeğin kesin ölüm nedeninin otopsi raporu sonucunda belli olacağı öğrenilirken, açlık nedeniyle ölmüş olabileceği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

CENAZEYE SAHİP ÇIKAN OLMADI

Öte yandan ölü bulunan iki aylık Mehtap bebeğin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasına rağmen kimse tarafından teslim alınmadı.

MAHALLELİ İLETİŞİM KURMUYORMUŞ

Anne Ayşegül ve polis tarafından aranan kayıp baba Suat Talay´ın komşularının, çiftin uzun süredir uyuşturucu bağımlısı olduğunu, bundan dolayı mahallelinin onlarla iletişim kurmadığını söyledikleri öğrenildi. Olayın yaşandığı evin tüm pencere ve camlarının da kırık olması dikkat çekti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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