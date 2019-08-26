Özellikle doğum sonrası ilk 6 aylık dönemde bebeğin gelişimi için anne sütü çok önemlidir. Bu yüzden anne sütü yeterli biçimde alınmazsa bebek için hastalıklar başta olmak üzere pek çok sorunlar meydana gelebilir.

Peki anne sütü azlığı neden olur? Anne sütünün azlığı nasıl önlenir? Anne sütünün artması için ne yapılmalı? İşte ayrıntılar...

ANNE SÜTÜNÜN AZLIĞI NEDİR?

Anne sütü, bebek için en önemli hatta hayati besin kaynağıdır. Anne sütü, bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan protein, yağ, demir, vitamin gibi her türlü besin değerine içerir. Özellikle ilk 6 ay bebek sadece anne sütüyle beslenmelidir. 6 aydan sonrasında ise ek besinler ile alınmaya devam edilmelidir. Anne sütünün salgılanmasını sağlayan hormon, prolaktin hormonudur. Bebeğin emmesi ile birlikte sütün akmasını ise oksitosin hormonu sağlar. Anne sütü, içindeki koruyucular sayesinde, bebeği enfeksiyonlardan korur. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre anne sütü ile beslenen çocuklarda ölüm oranları, beslenmeyenlere göre 4-6 kat daha az görülmektedir. Ancak yetersiz sıvı alınması, dengesiz beslenme gibi nedenlerle anne sütü azalabilir veya hiç gelmeyebilir.

ANNE SÜTÜNÜN AZLIĞI NEDENLERİ

- Annenin hormonsal dengesizlikleri,

- Yeterli sıvı tüketilmemesi,

- Bebeğin geç emzirilmeye başlanması,

- Erken doğum,

- Yorgunluk,

- Stres üzüntü,

- Psikolojik sorunlar

ANNE SÜTÜNÜN AZLIĞININ BELİRTİLERİ

- Bebeğin kilo almaması,

- Bebeği emzirdikten sonra memelerdeki sertliğin devam etmesi herhangi bir yumuşama olmaması,

- Normalde bebeğin bezini günde 6-7 kez ıslatması gerekir. Eğer bu miktar azaldıysa,

- Bebeğin günde 2-3'den daha az dışkı çıkarması ve bu dışkıların az ve daha koyu renkte olması,

- Bebeğin idrarının sarı renkte olması,

- Bebeğin sürekli meme araması

ANNE SÜTÜNÜN ARTMASI İÇİN NE YAPMALI?

- Anemi gibi bir hastalığınız varsa önce tıbbi tedavi alınmalıdır.

- Akupunktur tedavisi de anne sütünün azlığı durumunda ilk tercih edilen yöntemlerdendir.

Bunların dışında kendi kendinize yapabileceğiniz yöntemler de vardır:

- Sağlıklı ve düzenli beslenin.

- Her gün en az 2.5 litre su içmeye çalışın.

- Bebeğinizi geceleri mutlaka emzirin.

- Bolca dinlenin.

- Günde iki bardak süt için.

- Emzirme süreniz 15-25 dk arasında olmalıdır.

- Doğum kontrol hapı, süt artırıcı hap gibi ilaçlardan kaçının.

- Ara öğünlerde bir avuç çiğ badem ve çiğ fındık ve ceviz yemek etkili olacaktır.

- Kahvaltıda ise dere otu yemek veya çiğ havucu gün içerisinde 2-3 tane tüketmek süt salınımı için önemlidir.