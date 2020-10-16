Anne kurabiyesi gibi var mı? Okuldan eve geldiğimizde, yumuşacık ağızda dağılan kurabiyeler gerçekten de çok lezzetli oluyor.

Kaç Kişilik: 10-12

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Anne Kurabiyesi İçin Gereken Malzemeler:

1 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

Yaklaşık 6-6,5 su bardağı un

İsteğe bağlı kuru üzüm

Üzerine;

Toz şeker

Anne Kurabiyesi Yapılışı:

Un ve kuru üzüm harici tüm malzemeler harmanlanır.

Un azar azar eklenerek, yumuşak ve ele yapışan bir hamur elde edilir.

Kuru üzüm koyacaksanız ilave edilip yoğurulur.

Avuç içi yağlanarak, hamurdan iri parçalar koparılır.

İstediğiniz şekli verebilirsiniz.

Üzeri, toz şekere batırılır.

Yağlanmış tepsiye dizilir.

Önceden ısıtılmış, alt üst ayar 170-180 derece kızgın fırında, nar gibi kızarana kadar pişirilir.

Afiyet Olsun…

Püf Noktası:

Ele yapışan ve yumuşak kıvamda bir hamur elde edilmelidir.

El hafif yağlanarak şekil verilir.

Fazla un katarsanız fırından çıkarınca sertleşir kuru olur.

Yayılmasını önlemek için kızgın fırına verin.

Karbonatı mutlaka kullanın.