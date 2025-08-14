Anne ile oğlu yağ tankına düştü!

Çorum Sanayi Sitesi 43. Sokak'ta, atık yağların toplandığı depodaki atık yağ tankına 2 kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre ekiplerce yapılan kontrolde depo sahiplerinden Hacer Kepçe (39) ile oğlu Recep Kürşat Kepçe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZELERİ ÇIKARILDI

Anne ile oğlunun cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince tanktan çıkarılarak, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Deponun bulunduğu sokakta çalışan Sefa Kurtoğlu, gazetecilere, depodan bir kişinin çıkıp etrafa koşuşturduğunu, ardından ambulans geldiğini söyledi. İçeride olanları görmediğini belirten Kurtoğlu, "Burası depo gibi kullanılıyor. Fazla gelen giden olmuyor buraya. Sadece kendileri gelip gidiyorlar" dedi.