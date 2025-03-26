Anne adayları dikkat! Hamilelik döneminde oluşan varislerin bebeğe etkisi var mı?

Anne adayları dikkat! Hamilelik döneminde oluşan varislerin bebeğe etkisi var mı?

Hamilelik sürecinde sağlıklı bir sürecin oluşmasındaki önemli etkenlerden biri de dolaşım sağlığıdır. Peki, annede oluşan varis bebeği etkiler mi? Detaylar haberimizde...

HAMİLELİKTE VARİS NEDİR?

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Gebelik sürecinde varis, toplardamarların genişlemesi ve belirgin hale gelmesi sonucu oluşan bir damar rahatsızlığıdır. Hamilelik döneminde, rahmin büyümesi ve dolaşım sistemine olan baskının artması ile birlikte bu damar genişlemeleri daha sık görülür. Genellikle bacaklarda ortaya çıksa da bazı durumlarda kasık bölgesinde veya rektal bölgede de görülebilir.

UYARI: Herhangi bir belirti durumunda ilk olarak doktorunuza başvurun

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HAMİLELİKTE VARİS OLUŞUMU

Hamilelik sürecinde vücuttaki kan hacmi %50 oranında artarak damarlar üzerinde ekstra bir baskı oluşturur. Bacaklardaki toplardamarlar, artan kan basıncına karşı direnç göstermekte zorlanabilir ve bu da varislerin oluşmasına neden olabilir.

Varisler bazı kadınlarda hafif şişlik ve renk değişikliği ile kendini gösterirken, bazı vakalarda ağrı, yanma hissi ve kaşıntı gibi rahatsız edici semptomlara yol açabilir. Bilhassa uzun süren hareketsizlik ve ayakta durma sıklığına göre semptomlar daha belirgin hale gelebilir.

GEBELİK SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN VARİSLER NE ZAMAN İYİLEŞİR? Hamilelik sürecinde ortaya çıkan varisler genellikle doğumdan sonra kendiliğinden azalır veya kaybolur. Ancak bazı kadınlarda özellikle aile öyküsünde varis hastalığı bulunanlarda, kalıcı hale gelme riski daha yüksektir. HAMİLELİKTE VARİS NEDEN OLUR? GEbelikte varis oluşumuna neden olan etkenler kişiye göre değişir. Gebelik sürecinde oluşan varis nedenleri genellikle şöyle sıralanır: REKLAM - Hamilelik sürecinde artan progesteron hormonu, damar çeperlerinin gevşemesine ve genişlemesine sebep olur. Bu durum kanın damar içinde daha yavaş hareket etmesine ve toplar damarların genişleyerek varis oluşturmasına yol açabilir. - Gelişen rahim, hamileliğin ilerleyen evrelerinde, alt vücuttaki damarlara baskı yaparak kan akışını güçleştirir. Gebelikte damar genişlemesi, kanın kalbe geri dönmesini güçleştirir ve bacaklarda birikmesine sebep olabilir. Bu durum da varislerin ortaya çıkma ihtimalini artırır. - Kalıtsal etmenler de varislerin ortaya çıkmasında etkili bir faktördür. Ailesinde varis geçmişi olan kadınların hamilelik sürecinde varis geliştirme olasılığı daha yüksektir. - Fazla kilo alımı da damarlar üzerindeki baskıyı artırarak varislerin oluşmasına katkıda bulunabilir.

- Dolaşım sisteminin genel sağlığı da hamilelikte varis gelişimini etkileyebilir. Egzersiz yapmamak, uzun süre oturmak veya ayakta kalmak gibi faktörler, kan dolaşımını yavaşlatarak varislerin belirgin hale gelmesine neden olabilir. REKLAM HAMİLELİKTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN VARİS BELİRTİLERİ NELERDİR? 1. DAMAR GENİŞLEMESİ En yaygın semptomlardan biri, bacaklarda gözle görülür damar genişlemeleridir. Büyümüş damarlar genellikle lacivert veya mor renkte olup deri yüzeyinden belirgin bir şekilde dışa doğru kabarık hale gelebilir. 2. AĞIRLIK HİSSİ VE YORGUNLUK Bacaklarda ağırlık hissi ve yorgunluk, varislerin en sık görülen belirtilerindendir. Gün içinde uzun süre ayakta kalındığında veya oturulduğunda bacaklarda şişme ve rahatsızlık hissi artabilir. Hamilelikte bacak ağrısı gün sonuna doğru daha da artar. 3. KAŞINTI VE YANMA Kaşıntı, yanma ve bacaklarda hafif zonklama hissi de hamilelik varislerinin belirtileri arasında yer alabilir. Özellikle geceleri, varislerin bulunduğu bölgelerde rahatsızlık hissi artabilir ve uyku kalitesini etkileyebilir. 4. CİLTTE RENK DEĞİŞİKLİĞİ VE YARA Şiddetli vakalarda, ciltte renk değişiklikleri veya açık yaralar oluşabilir. Bu belirtiler gözlemlendiğinde doktora başvurulması gerekir. HAMİLELİKTE VARİS OLUŞUMU NASIL ÖNLENİR? 1. DÜZENLİ HAREKET Özellikle düzenli yapılan sabah ve akşam yürüyüşleri, yüzme, bisiklet gibi bacak baldır kaslarının aktif olarak kullanıldığı sporlar hamilelikte ortaya çıkan varisin gelişimini azaltıyor.

REKLAM 2. KİLO KONTROLÜ SAĞLANMALI Hamilelik döneminde alınan kilolar birçok sağlık sorununa zemin hazırladığı gibi varislerin oluşumuna da etken olabiliyor. Bu nedenle hamilelik döneminde aşırı kilo almamak için beslenme düzenine dikkat edilmeli, yüksek kalorili ve yağlı besinlerden uzak durulmalıdır. 3. UZUN SÜRE SABİT DURMAK Uzun süre aynı pozisyonda oturmak ve ayakta sabit durmak da varislerin gelişimini tetikliyor. Bu nedenle özellikle oturarak çalışmak ya da ayakta durmak zorunda olan hamile kadınlar bu konuya dikkat etmeli. 4. BOL VE RAHAT GİYSİLER GİYİLMELİ Toplardamarların dolaşımını engelleyebileceği için kemer ya da çorap gibi dar giysiler tercih edilmemeli. Mümkün olduğunca rahat edebileceğiniz bol ve rahat giysileri tercih edin. Ayrıca, topuk yüksekliği baldır kas pompa fonksiyonunu olumsuz etkileyeceği için yüksek topuklu ayakkabılar giyilmemelidir. 5. BACAKLARINIZI DİNLENDİRİN Varis oluşumunu önlenmesinde bacakların dinlendirilmesi de yarar sağlıyor. Bu nedenle her fırsatta bacaklarınızı yukarı doğru kaldırın. Dinlenirken ya da yatarken birer yastıkla yükseltin. Görsel Kaynak: istockphoto Mide bulantısına ne iyi gelir? Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe