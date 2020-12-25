Bir diğer konu da burada hakemin düdüğü derhal çalmasıydı. Aslında VAR kullanılan maçlarda düdüğü geciktirmek gerekir. Özkahya tecrübesindeki bir hakemin bu hataya düşmemesi gerekirdi. Düdüğü kaleye girdikten sonra çalıp, VAR’a kontrol şansı vermeliydi.