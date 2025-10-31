Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ankara Ankara’da bisiklet hırsızlığı kavgasında tabancayla vuruldu: 1 kişi öldü | Son dakika haberleri

        Bisiklet hırsızlığı kavgasında tabancayla vuruldu: 1 ölü

        Ankara'nın Altındağ ilçesinde, iki kişi arasında bisiklet hırsızlığı iddiası nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında tabanca ile vurulan kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 00:43 Güncelleme: 31.10.2025 - 00:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bisiklet hırsızlığı kavgasında vuruldu: 1 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olay, akşam saatlerinde Karapürçek Mahallesi 347’nci Sokak’ta meydana geldi.

        İddiaya göre, Haydar Murat Abacı ile F.K. (24) arasında bisiklet hırsızlığı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga sırasında F.K., yanında bulunan ruhsatsız tabancayla Abacı’ya ateş etti. Kurşunun isabet ettiği Abacı yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abacı, hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan F.K. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #ankara
        #ankara haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pakistan ile Afganistan anlaştı
        Pakistan ile Afganistan anlaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Rusya'dan Burevestnik açıklaması
        Rusya'dan Burevestnik açıklaması
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        Habertürk Anasayfa