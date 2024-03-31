Ankara Pursaklar Belediyesi hangi partide? Ankara Pursaklar Belediye başkanı kimdir? Ankara Pursaklar Belediye başkan adayları
Ankara Pursaklar Belediyesi hangi partide? Ankara Pursaklar Belediye Başkanı kimdir? Ankara Pursaklar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Pursaklar Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Pursaklar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Pursaklar yerel seçim sonuçları..
Ankara Pursaklar BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Pursaklar Belediye Başkanlığını 58567 alınan oy ve %72.05 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Ayhan Yılmaz kazanmıştır.
Pursaklar Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %72.05
İYİ Parti %18.56
Büyük Birlik Partisi %5.12
Saadet Partisi %1.61
Bağımsız %1.39
Bağımsız Aday %0.60
Demokratik Sol Parti %0.43
Bağımsız Türkiye Partisi %0.37
Demokrat Parti %0.35
Vatan Partisi %0.13
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