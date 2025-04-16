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        Haberler Gündem Ankara Ankara Valiliği'nden emniyetin 12/12 çalışma sistemine ilişkin açıklama | Son dakika haberleri

        Ankara Valiliği'nden emniyetin 12/12 çalışma sistemine ilişkin açıklama

        Ankara Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğündeki 12/12 çalışma sisteminin, asayiş suçlarına yönelik belli periyotlarla gerçekleştirilen huzur uygulamalarıyla ilgili, rutin bir uygulama olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 00:21 Güncelleme: 16.04.2025 - 00:21
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        Emniyetin 12/12 çalışma sistemine ilişkin açıklama
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        Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında İl Emniyet Müdürlüğünün 12/12 çalışma sistemiyle ilgili bazı iddiaların yer aldığının görüldüğü belirtilerek şunlar kaydedildi:

        "Konu tamamen ilimizde asayiş suçlarına yönelik olarak belli periyotlarla gerçekleştirilen huzur uygulamaları ile ilgilidir ve rutinleşen bir uygulamadır. Bundan başkaca bir anlam çıkarılması gerçeğe aykırı olup iyi niyetten uzaktır."

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        #ankara
        #Ankara Valiliği
        #Son dakika haberler
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