Ankara Valiliği'nden emniyetin 12/12 çalışma sistemine ilişkin açıklama

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında İl Emniyet Müdürlüğünün 12/12 çalışma sistemiyle ilgili bazı iddiaların yer aldığının görüldüğü belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Konu tamamen ilimizde asayiş suçlarına yönelik olarak belli periyotlarla gerçekleştirilen huzur uygulamaları ile ilgilidir ve rutinleşen bir uygulamadır. Bundan başkaca bir anlam çıkarılması gerçeğe aykırı olup iyi niyetten uzaktır."

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