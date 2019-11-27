Fatmanur Boylu fnboylu@haberturk.com

Ankara Üniversitesi, bir ilke imza attı. Artık Ankara Üniversitesi'nin kampüslerinde açık alan dahi olsa sigara içilemeyecek. Sigara içmek isteyen öğrenci, akademik ve idari personel kampüs içerisinde hazırlanan özel sigara içme alanlarına gitmek zorunda.

Ankara Üniversitesi sigarayla mücadele için "Dumansız Kampüs" uygulamasına başladı. Üniversitenin kampüsünde artık sigara içilmeyecek. Üniversite yönetimi yeni uygulamayı broşürlerle ve afişlerle duyurdu. Uygulamanın amacı öğrencileri, akademik ve idari personeli, gelecek kuşakları tütün ürünlerinin zararlarından korumak.

ÖZEL SİGARA İÇME ALANLARI

Üniversite yönetimi, sigara içilebilmesi için 10 ayrı noktaya "sigara içme alanları" hazırladı. Alanlar krokilerle tanıtıldı. Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, "Aslında bu serüven 1996 yılından beri yürüttüğümüz bir serüven. Benim başhekimlik dönemimde ilk defa Türkiye'de bir hastanede sigara içmeyi yasakladık. O günlerde belediye otobüslerinde, uçaklarda sigara içilen bir ülkeydik. Cumhurbaşkanımızın bu konuya gösterdiği hassasiyetle 2000'li yılarda sigara yasağı için önemli adımlar atıldı. Üniversitemizde de hep bir ileriye götürme çabası içinde olduk. Açık alanlarla da sigara içilmemesi için adımlar attık. Bulunduğumuz yerleşkede 10 nokta belirledik. Öğrencilerimizden ve personelimizden sigara içmemelerini istiyoruz. Uygulama şimdiden etkili olmaya başladı" dedi.

"SİGARA İÇENE YAPTIRIMIMIZ OLACAKTIR"

İbiş, kampüs içinde sigara içenlerle ilgili, "Şu anda biz sadece uyarmakla yetiniyoruz. Gelecek süreçte bu bilinç yükseldikçe yaptırımlar olacaktır. Kısa vadede uyarıları, bilgilendirmeyi konuşmayı tercih ediyoruz" dedi.

SİGARAYI BIRAKAN ÖĞRENCİLERE "ÖDÜL"

Sigarayı bırakan öğrencilerin ödüllendirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan İbiş, bazı ödüllendirme çalışmaları yaptıklarını söyledi. Ödüller arasında, sosyokültürel geziler, havuz kullanım paketleri, yabancı dil kursu paketleri gibi seçenekler bulunuyor. Ödül için öğrencilerin sigarayı bıraktığını kanıtlaması gerekiyor. Ödüllerin çeşitlendirilmesi için öğrencilerden öneri beklediklerini söyleyen İbiş, "Birkaç öğrenci grubuyla görüşüyorum. Şundan çok memnunum. Öğrenciler sigara içtiğini söylemekten çekiniyor. Bu bile iyi bir farkındalık. Bu bilinç yükseldiğinde sigarayı bırakacaklardır" diye konuştu.

SİGARA İÇEN DE İÇMEYEN DE UYGULAMAYA DESTEK VERDİ

Üniversitenin 10 ayrı noktasında kurulan alanlar, kullanılmaya başlandı. Sigara içenler de içmeyenler de uygulamaya destek verdi. Öğrenci ve akademisyenlerden, "Üniversitelerin hepsinde uygulanmalı bence", "Tek tük içenler için caydırıcı bir uygulama olur. Kampüsün ücra köşelerine gitmeye artık üşenirler ve hiç sigara içmezler", "Sigara içtiğim halde içilmesin. Belki kolay uygulamaya geçmeyecek ama zaman içinde alışacağız", Yurt dışında arkadaşımla beraber sigar içtiğimde yüklü bir para cezası kesilmişti. Türkiye'de nasıl uygulanır bilmiyorum ama çok işe yarar bir karar", "Bir yerden başlamak lazım. Bunu da eğitimli insanların olduğu kampüslerde başlatmak yerinde bir karar olmuş" gibi yorumlar geldi. Öte yandan uygulamayı gereksiz bulanlar da var. "Bu yasak öğrencilerin üniversite tercihlerini bile etkileyebilir", "Sınav zamanı, ders arası sigara içmek için bu alanlara gidip gelmek çok zor, kampüs çok büyük", "Ben sigara içmiyorum ama bu yasaklanınca insanlar tuvaletlerde gizli gizli sigara içecek, artık üniversitedeyiz saçma olur" bazı yorumlar arasında...

Sigara yasağı ilk olarak Ankara Üniversitesi'nin Tandoğan ve Dışkapı yerleşkesinde uygulanmaya başladı. İbiş, kısa zaman içinde tüm kampüslerde yasağın uygulanmaya başlanacağını belirtti.