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        Ankara'nın 310 günlük suyu kaldı: ASKİ Genel Müdürü Akçay'dan tasarruf çağrısı

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Başkent'in sadece 310 gün yetecek suyu olduğuna dikkat çekerek, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 17:45 Güncelleme: 20.11.2024 - 17:45
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        Ankara'nın 310 günlük suyu kaldı!
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        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) dijital sensörlerle online olarak anlık ölçüm yaptığı barajlarda 19 Kasım tarihinde gelen su miktarı 170 bin 638 metreküp olarak kaydedildi.

        Toplam abone sayısının 2 milyon 617 bin 797'ye ulaştığını belirten ASKİ, güncel verilerine göre önümüzdeki süreçte hiç yağış olmaması halinde Ankara'nın yaklaşık 310 gün yetecek kadar suyu bulunduğunu açıkladı.

        2023 yılının ekim ayında Ankara barajlarında toplam buharlaşma miktarının 2 milyon 638 bin 992 metreküp olduğunu açıklayan ASKİ Genel Müdürlüğü, barajlara en az suyun 130 milyon metreküp ile 1992 yılında, en yüksek suyun ise 661 milyon metreküp ile 2023 yılında geldiğini kaydetti.

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        Ankara'nın barajlarına 2024 yılının Ocak ayında 161 milyon 341 bin 45, Eylül ayında ise 13 milyon 581 bin 76 metreküp su geldiği bildirildi.

        ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, tüm dünyayı etkileyen küresel ısınmaya bağlı olarak kuraklık tehdidinin arttığına dikkati çekerek, sınırlı su kaynaklarının korunmasının her geçen gün önem kazandığının altını çizdi.

        Bilinçli tüketim ve suda tasarruf çağrısını yineleyen Akçay, şöyle konuştu:

        "Ankara, toplam 11 barajdan besleniyor ancak yoğunluk Çamlıdere ve Kurtboğazı barajlarında. Diğer barajlar depolama görevi görüyor. Suyumuzun her damlası çok kıymetli. Artık toplum olarak suyumuzun sonsuz olmadığı bilincini yerleştirmeliyiz. Yaşamın vazgeçilmezi olan su kaynağını tasarruflu kullanmazsak gelecek nesillere aktaramayız.

        Su israfına geleceğimiz için hep birlikte 'Dur' diyelim. Bu çerçevede hepimizin yapabilecekleri var. Örneğin vatandaşlarımızın içme suyu ile halı ve araçlarını yıkamamalarını istiyoruz. Ayrıca tarımda suyun kontrolsüz ve ölçüsüzce toprağa verildiği vahşi sulamadan uzak durmalarını, damlama sulama sistemini tercih etmelerini rica ediyoruz."

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