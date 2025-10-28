Ankara - Kırıkkale kaç kilometre? Ankara - Kırıkkale arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Ankara - Kırıkkale kaç kilometre? Ankara - Kırıkkale arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Ankara ve Kırıkkale arasındaki yol, sadece iki il merkezini birbirine bağlayan bir güzergah değil, aynı zamanda başkentin Karadeniz'e, Doğu Anadolu'ya ve hatta İç Anadolu'nun kalbine açılan ana atardamarıdır. Her gün on binlerce aracın, memurun, öğrencinin ve sanayicinin mekik dokuduğu bu rota, bir yolculuktan çok, bir metropol ile onun en önemli uydu kentlerinden biri arasındaki günlük bir rutini ifade eder. Geleneksel karayoluna Yüksek Hızlı Tren'in eklenmesiyle adeta "şehir içi" bir hatta dönüşen bu bağlantıyı, bu yazıda tüm yönleriyle, farklı ulaşım seçeneklerinin sunduğu zaman ve konfor avantajlarıyla birlikte inceliyoruz.

ANKARA - KIRIKKALE KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

REKLAM advertisement1

REKLAM

Ankara ile Kırıkkale arasındaki mesafe, başkentin merkezi bir noktasından yola çıkıldığı varsayılarak hesaplandığında oldukça kısadır. Ankara'nın kalbi sayılan Kızılay'dan Kırıkkale şehir merkezine olan karayolu mesafesi, kullanılan güzergaha göre küçük oynamalarla birlikte ortalama 78 kilometredir.

Bu mesafe, iki büyük ve komşu il merkezi arasındaki en kısa mesafelerden biridir. Bu durum, iki şehir arasında yoğun bir sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşim olmasına olanak tanır. Dolayısıyla, Ankara - Kırıkkale kaç kilometre sorusunun yanıtı, bu iki şehrin neden "etle tırnak gibi" olduğunu da coğrafi olarak açıklamaktadır. Ankara - Kırıkkale kaç km planlaması yaparken, 80 kilometrenin altında, son derece konforlu ve kısa bir yolculuğa hazırlıklı olabilirsiniz.

ANKARA - KIRIKKALE ARASI MESAFE NE KADAR? (ÖZEL ARAÇLA) Özel araçla seyahat edecekler için Ankara - Kırıkkale arası mesafe ne kadar sorusu, takip edilecek güzergahı da içerir. Yolculuk, tamamı yüksek standartlı, bölünmüş (çift şeritli) ve aydınlatmalı olan D200/E88 karayolu, yani halk arasında bilinen adıyla "Samsun Yolu" üzerinden gerçekleşir. REKLAM Güzergah şu şekildedir: Ankara merkezinden yola çıkıldıktan sonra, Mamak ilçesi geçilerek Samsun Yolu'na girilir.

Yol üzerinde, Ankara'yı Kırıkkale'den ayıran doğal bir engel olan Elmadağ ilçesi ve onun meşhur rampaları (iniş ve çıkışları) aşılır. Bu bölüm, yolculuğun en çok rakım değişikliği yaşanan kısmıdır.

Elmadağ'ı geçtikten sonra Kırıkkale il sınırlarına girilir ve kısa bir süre sonra Kırıkkale şehir merkezine ulaşılır. Yol boyunca çok sayıda dinlenme tesisi, benzin istasyonu ve restoran bulunmaktadır. Yol kalitesinin yüksek olması, yolculuğu son derece güvenli ve konforlu kılmaktadır. ANKARA - KIRIKKALE NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Ankara ile Kırıkkale arasındaki kısa mesafe, birçok farklı ulaşım alternatifiyle ve çok kısa sürelerde kat edilebilmektedir. Ankara - Kırıkkale ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, seçilen araca göre şu şekilde değişir: Özel Araçla: Yolculuğun en değişken kısmı, Ankara şehir merkezinden çıkış trafiğidir. Sabah ve akşam iş çıkışı saatleri dışında, özel araçla Kırıkkale'ye ulaşım ortalama 1 saat ile 1 saat 15 dakika arasında sürmektedir.

Yolculuğun en değişken kısmı, Ankara şehir merkezinden çıkış trafiğidir. Sabah ve akşam iş çıkışı saatleri dışında, özel araçla Kırıkkale'ye ulaşım ortalama arasında sürmektedir. Otobüs ve Minibüsle: İki şehir arasındaki yoğun yolcu trafiği nedeniyle, Ankara AŞTİ Otogarı'ndan ve Kırıkkale Otogarı'ndan neredeyse her 15-20 dakikada bir otobüs veya minibüs (dolmuş) seferi bulmak mümkündür. Otobüsle yolculuk, ortalama 1 saat 15 dakika ile 1 saat 30 dakika arasında tamamlanır.

İki şehir arasındaki yoğun yolcu trafiği nedeniyle, Ankara AŞTİ Otogarı'ndan ve Kırıkkale Otogarı'ndan neredeyse her 15-20 dakikada bir otobüs veya minibüs (dolmuş) seferi bulmak mümkündür. Otobüsle yolculuk, ortalama arasında tamamlanır. Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile: Ankara-Kırıkkale ulaşımında devrim yaratan seçenek Yüksek Hızlı Tren'dir. Ankara-Sivas YHT hattının ilk duraklarından biri olan Kırıkkale YHT Garı, iki şehir arasındaki mesafeyi dakikalarla ölçülen bir süreye indirmiştir. Ankara YHT Garı'ndan kalkan yüksek hızlı trenler, Kırıkkale'ye yaklaşık 35-40 dakika gibi rekor bir sürede ulaşmaktadır. Bu durum, YHT'yi özellikle iş ve eğitim amacıyla günübirlik seyahat edenler için en hızlı, en konforlu ve en verimli seçenek haline getirmiştir.

Ankara-Kırıkkale ulaşımında devrim yaratan seçenek Yüksek Hızlı Tren'dir. Ankara-Sivas YHT hattının ilk duraklarından biri olan Kırıkkale YHT Garı, iki şehir arasındaki mesafeyi dakikalarla ölçülen bir süreye indirmiştir. Ankara YHT Garı'ndan kalkan yüksek hızlı trenler, Kırıkkale'ye yaklaşık gibi rekor bir sürede ulaşmaktadır. Bu durum, YHT'yi özellikle iş ve eğitim amacıyla günübirlik seyahat edenler için en hızlı, en konforlu ve en verimli seçenek haline getirmiştir. Geleneksel Trenle (Banliyö/Bölgesel): YHT'nin yanı sıra, daha yavaş olan ve daha çok yük taşımacılığında kullanılan geleneksel demiryolu hattı üzerinden de bölgesel tren seferleri bulunmaktadır. Bu trenlerle yolculuk daha uzun sürse de, ekonomik bir alternatif sunar. Ankara'ya bu kadar yakın olan Kırıkkale'nin tarihi, doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve sanayileşme hamleleriyle iç içedir. 1920'li yıllara kadar küçük bir köy olan Kırıkkale'nin kaderi, genç Cumhuriyet'in ulusal savunma sanayisini kurma kararıyla değişmiştir. Stratejik olarak başkente yakın ancak korunaklı bir konumda olması nedeniyle, Türkiye'nin ilk ve en önemli silah ve mühimmat fabrikaları olan Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu tesisleri burada kurulmuştur. Şehir, bu fabrikaların etrafında planlı bir şekilde büyümüş ve gelişmiştir. Bu nedenle Kırıkkale, bir "Cumhuriyet Şehri" kimliğine sahiptir ve Türkiye'nin savunma sanayisinin kalbi olarak anılır.