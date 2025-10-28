Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Ankara - Kırıkkale kaç kilometre? Ankara - Kırıkkale arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Ankara - Kırıkkale kaç kilometre? Ankara - Kırıkkale arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Başkent Ankara'nın hemen yanı başında, adeta onun sanayi ve üretimle atan kalbi gibi duran Kırıkkale, iki şehir arasındaki mesafenin kısalığıyla neredeyse bir bütün haline gelmiştir. Bir yanda Türkiye'nin idari merkezi, diğer yanda ise Cumhuriyet'in ilk yıllarında savunma sanayisinin temellerinin atıldığı bir sanayi şehri... Bu iç içe geçmişlik, iki şehir arasındaki yolu, bir seyahat rotasından çok, günlük bir gidiş geliş koridoruna dönüştürmüştür. Peki, bu iki komşu şehri ayıran kilometreler ve dakikalar gerçekte ne kadar?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 17:30 Güncelleme: 28.10.2025 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara - Kırıkkale kaç kilometre?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara ve Kırıkkale arasındaki yol, sadece iki il merkezini birbirine bağlayan bir güzergah değil, aynı zamanda başkentin Karadeniz'e, Doğu Anadolu'ya ve hatta İç Anadolu'nun kalbine açılan ana atardamarıdır. Her gün on binlerce aracın, memurun, öğrencinin ve sanayicinin mekik dokuduğu bu rota, bir yolculuktan çok, bir metropol ile onun en önemli uydu kentlerinden biri arasındaki günlük bir rutini ifade eder. Geleneksel karayoluna Yüksek Hızlı Tren'in eklenmesiyle adeta "şehir içi" bir hatta dönüşen bu bağlantıyı, bu yazıda tüm yönleriyle, farklı ulaşım seçeneklerinin sunduğu zaman ve konfor avantajlarıyla birlikte inceliyoruz.

        ANKARA - KIRIKKALE KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

        REKLAM

        Ankara ile Kırıkkale arasındaki mesafe, başkentin merkezi bir noktasından yola çıkıldığı varsayılarak hesaplandığında oldukça kısadır. Ankara'nın kalbi sayılan Kızılay'dan Kırıkkale şehir merkezine olan karayolu mesafesi, kullanılan güzergaha göre küçük oynamalarla birlikte ortalama 78 kilometredir.

        Bu mesafe, iki büyük ve komşu il merkezi arasındaki en kısa mesafelerden biridir. Bu durum, iki şehir arasında yoğun bir sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşim olmasına olanak tanır. Dolayısıyla, Ankara - Kırıkkale kaç kilometre sorusunun yanıtı, bu iki şehrin neden "etle tırnak gibi" olduğunu da coğrafi olarak açıklamaktadır. Ankara - Kırıkkale kaç km planlaması yaparken, 80 kilometrenin altında, son derece konforlu ve kısa bir yolculuğa hazırlıklı olabilirsiniz.

        ANKARA - KIRIKKALE ARASI MESAFE NE KADAR? (ÖZEL ARAÇLA)

        Özel araçla seyahat edecekler için Ankara - Kırıkkale arası mesafe ne kadar sorusu, takip edilecek güzergahı da içerir. Yolculuk, tamamı yüksek standartlı, bölünmüş (çift şeritli) ve aydınlatmalı olan D200/E88 karayolu, yani halk arasında bilinen adıyla "Samsun Yolu" üzerinden gerçekleşir.

        REKLAM

        Güzergah şu şekildedir:

        • Ankara merkezinden yola çıkıldıktan sonra, Mamak ilçesi geçilerek Samsun Yolu'na girilir.
        • Yol üzerinde, Ankara'yı Kırıkkale'den ayıran doğal bir engel olan Elmadağ ilçesi ve onun meşhur rampaları (iniş ve çıkışları) aşılır. Bu bölüm, yolculuğun en çok rakım değişikliği yaşanan kısmıdır.
        • Elmadağ'ı geçtikten sonra Kırıkkale il sınırlarına girilir ve kısa bir süre sonra Kırıkkale şehir merkezine ulaşılır.

        Yol boyunca çok sayıda dinlenme tesisi, benzin istasyonu ve restoran bulunmaktadır. Yol kalitesinin yüksek olması, yolculuğu son derece güvenli ve konforlu kılmaktadır.

        ANKARA - KIRIKKALE NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Ankara ile Kırıkkale arasındaki kısa mesafe, birçok farklı ulaşım alternatifiyle ve çok kısa sürelerde kat edilebilmektedir. Ankara - Kırıkkale ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, seçilen araca göre şu şekilde değişir:

        • Özel Araçla: Yolculuğun en değişken kısmı, Ankara şehir merkezinden çıkış trafiğidir. Sabah ve akşam iş çıkışı saatleri dışında, özel araçla Kırıkkale'ye ulaşım ortalama 1 saat ile 1 saat 15 dakika arasında sürmektedir.
        • Otobüs ve Minibüsle: İki şehir arasındaki yoğun yolcu trafiği nedeniyle, Ankara AŞTİ Otogarı'ndan ve Kırıkkale Otogarı'ndan neredeyse her 15-20 dakikada bir otobüs veya minibüs (dolmuş) seferi bulmak mümkündür. Otobüsle yolculuk, ortalama 1 saat 15 dakika ile 1 saat 30 dakika arasında tamamlanır.
        • Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile: Ankara-Kırıkkale ulaşımında devrim yaratan seçenek Yüksek Hızlı Tren'dir. Ankara-Sivas YHT hattının ilk duraklarından biri olan Kırıkkale YHT Garı, iki şehir arasındaki mesafeyi dakikalarla ölçülen bir süreye indirmiştir. Ankara YHT Garı'ndan kalkan yüksek hızlı trenler, Kırıkkale'ye yaklaşık 35-40 dakika gibi rekor bir sürede ulaşmaktadır. Bu durum, YHT'yi özellikle iş ve eğitim amacıyla günübirlik seyahat edenler için en hızlı, en konforlu ve en verimli seçenek haline getirmiştir.
        • Geleneksel Trenle (Banliyö/Bölgesel): YHT'nin yanı sıra, daha yavaş olan ve daha çok yük taşımacılığında kullanılan geleneksel demiryolu hattı üzerinden de bölgesel tren seferleri bulunmaktadır. Bu trenlerle yolculuk daha uzun sürse de, ekonomik bir alternatif sunar.

        Ankara'ya bu kadar yakın olan Kırıkkale'nin tarihi, doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve sanayileşme hamleleriyle iç içedir. 1920'li yıllara kadar küçük bir köy olan Kırıkkale'nin kaderi, genç Cumhuriyet'in ulusal savunma sanayisini kurma kararıyla değişmiştir. Stratejik olarak başkente yakın ancak korunaklı bir konumda olması nedeniyle, Türkiye'nin ilk ve en önemli silah ve mühimmat fabrikaları olan Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu tesisleri burada kurulmuştur. Şehir, bu fabrikaların etrafında planlı bir şekilde büyümüş ve gelişmiştir. Bu nedenle Kırıkkale, bir "Cumhuriyet Şehri" kimliğine sahiptir ve Türkiye'nin savunma sanayisinin kalbi olarak anılır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Altay çağı
        Altay çağı
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Habertürk Anasayfa