Başkent'te, konservatuvar sınavlarına hazırlanan bale öğrencisi E.N.A. (19), geçen yıl 9 Aralık'ta, evinin yakınındaki parkta salıncakta sallanırken, yaklaşık 5 ay önce tanıştığı, aynı bölgede oturan Y.E.Ç. (30) yanına geldi.

E.N.A, Y.E.Ç.'nin koruma kararına rağmen dışarıya çıktığında kendisini takip ettiğini ve evin önünden ayrılmadığını iddia ederek, sosyal medyada yardım talebinde bulundu.

"DİŞLERİMİ KIRDI, DARP ETTİ"

E.N.A. paylaşımında, "3 ay önce benimle konuşmak isteyip, sürekli cinsel muhabbetler açan 30 yaşındaki kişi tarafından tarafıma bıçaklı saldırı teşebbüsünde bulunuldu. Kişi dişlerimi kırdı, beni boğmaya çalıştı, darp etti. Annemi bıçaklamaya çalıştı. 2 hafta dudaklarım patlak, suratım mor ve şiş gezdim. Koruma kararı aldık; ancak kişi beni takip etmeye, gözleri ile taciz etmeye, çevremde dolaşmaya ve evimi gözetlemeye devam etti.

"SOKAKTA YÜRÜYEMİYORUM"

Ben derslerime gidemiyor, sokakta yürüyemiyor, odamda perdemi açamıyorum. Elimde kişinin beni izlediğine dair görüntü kayıtları var. Ben kendi evimde nefes alamıyorum. Bu kişi beni yaralamaya değil, öldürmeye çalıştı. Annem 4'üncü evre kanser hastası, taşınmamıza ve güvenli bir hayat yaşamamıza yardımcı olacak ne aile bireylerimiz, ne de maddi gücümüz var" ifadelerini kullanarak yardım talep etti.

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"SÜREKLİ YANIMA GELİP KONUŞUYORDU"

Genç kızın sosyal medyadaki yardım çığlığı üzerine şüpheli hakkında elektronik kelepçe tedbiri de uygulandı. E.N.A., şüphelinin olaydan 5 ay kadar önce parka gelip kendisiyle tanıştığını söyleyerek, "Önce kötü niyetli olduğunu düşünmedim. Muhabbet etmeye başladı. Konuşmanın devamında kişi sürekli cinsel muhabbetler açmaya başladı. O yüzden tedirgin hissettim ve rahatsız oldum. Sürekli yanıma gelip konuşuyordu, sürekli bir şeyler anlatıyordu. Ben çok konuşmuyordum, cevap vermiyordum. Sonrasında kişi daha rahatsız edici konuşmaya başladı. Fiziksel temas kurmaya çalışıyordu. Ben izin vermiyordum. Kişi beni taciz etmeye çalışıyordu. Sürekli iltifat ediyordu. Ben bundan rahatsız oluyordum" dedi.

"BU KİŞİNİN TUTUKLANMASINI İSTİYORUM"

Sosyal medya paylaşımından sonra elektronik kelepçe uygulandığını belirten genç kız, "Elektronik kelepçe uygulandı; ama evlerimiz çok yakın olduğundan ötürü kelepçenin uyarı vereceği mesafe çok kısa oluyor. Silahla, kesici, delici aletle bana zarar verebilir ve bunun önünde hiçbir engel yok. Evimin perdesini açtığımda bile bu kişiyle yüz yüze geliyoruz. Uzaklaştırılmasını, tutuklanmasını istiyorum. Kişi beni bıçakla yaralamaya çalıştı, tehdit etti, taciz etti. Dişlerimi kırdı, beni boğmaya çalıştı, anneme bıçak çekti. Daha güvenli bir yaşam alanı istiyorum. Bu kişi yarın bir gün evime silahla, bıçakla gelebilir. Bana yaptığı şeyi başkasına yapabilir. Can güvenliğim yok benim" diye konuştu.