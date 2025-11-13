Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara haberleri: Gelinin darp ettiği kaynana öldü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Gelinin darp ettiği kaynana öldü!

        Ankara'da, gelini 54 yaşındaki A.S. tarafından darp edildiği iddia edilen 86 yaşındaki Nadiye Sayın, iki haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Koca 64 yaşındaki Fahri Sayın, karısının kendisi ve annesini sürekli dövdüğünü söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 09:00 Güncelleme: 13.11.2025 - 09:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelinin darp ettiği kaynana öldü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'da olay, 18 Ekim akşamı Keçiören ilçesi Bademlik Yolu Caddesi'nde yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddialara göre, A.S. (54) isimli kadın, sürekli tartıştığı eşi Fahri Sayın (64) ve kayınvalidesi Nadiye Sayın'ı (86) darp etti.

        Hayatını kaybeden 86 yaşındaki Nadiye Sayın.
        Hayatını kaybeden 86 yaşındaki Nadiye Sayın.

        İKİ HAFTA SONRA HASTANEDE ÖLDÜ

        İHA'daki habere göre uğradığı saldırı nedeniyle kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan Nadiye Sayın, iki haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Fahri Sayın, eşinin, kendisini ve annesini darp ettiğini iddia etti.
        Fahri Sayın, eşinin, kendisini ve annesini darp ettiğini iddia etti.

        GELİN GÖZALTINA ALINDI

        Yaşlı kadının cenazesi memleketi Çankırı'da toprağa verilirken, gelini A.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

        Emniyette ifadesi alınan koca Fahri Sayın'ın, eşinin kendisini ve annesini sürekli darp ettiğini, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.

        Şüpheli A.S.'nin ise iddiaları reddederek, şiddete uğrayanın kendisi olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi
        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi
        Trump-Epstein bağı yeniden gündemde!
        Trump-Epstein bağı yeniden gündemde!
        Sosyal medya kullanımına yaş sınırı gelecek mi?
        Sosyal medya kullanımına yaş sınırı gelecek mi?
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Kağıthane'de bir binada patlama
        Kağıthane'de bir binada patlama
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Kahreden tesadüf
        Kahreden tesadüf
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        Habertürk Anasayfa