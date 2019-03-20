Ankara'nın Sincan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü üç gün önce boğazı kesilmiş ve bir çok yerinden bıçaklanmış 30 yaşındaki Fatih Arınmış'ın cansız bedenine ulaşmıştı. Polisin yaptığı incelemede olayın katil zanlısı yakalandı

Olay sonrasında çevrede yer alan kameralar incelenmeye alındı. İnceleme kapsamında, şüphelinin Etimesgut'da ikamet eden ve bir çok suç kaydı bulunan Barış K. isimli kişi olduğu saptandı. Polis ekiplerinin araştırmasında Barış K.nın annesine olayı itiraf ettiği öğrenildi. Annesi ile telefonda görüştürülen Barış K. belirtilen noktaya getirilerek göz altına alındı.

DECCAL DİYE ÖLDÜRMÜŞ

Barış K. verdiği ifadede 2005 yılında trafik kazasında ölen abisinin ruhunu Arınmış'ın rahatsız ettiği ve Arınmış'ın "Deccal" olduğunu gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği bilgisine ulaşıldı.

Vücudunun belli yerlerinde kesik izleri bulunan Barış K. Emniyet işlemleri ardından Adliyeye sevk gönderildi.