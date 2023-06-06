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Ankara'da üzerine demir profil düşen işçi öldü

Ankara'da çalıştığı iş yerinde üzerine demir profil düşen işçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 06.06.2023 - 06:15 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da üzerine demir profil düşen işçi öldü
AA

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çalıştığı iş yerinde üzerine demir profil düşen ve ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre; OSTİM sanayi bölgesindeki iş yerinde çalıştığı sırada üzerine demir profil düşen Dede Albayrak ağır şekilde yararlandı.

Mesai arkadaşlarınca Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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