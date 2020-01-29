AA

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesindeki Samsun Caddesinde bulunan bir evde meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre; sabah saatlerinde Samsun Caddesindeki evlerinde bulunan Mertcan U. (20) ile isimleri öğrenilemeyen annesi, babası ve kardeşi sobadan zehirlendi.

Bilinci yerinde olan anne, oğlu Mertcan U.'nun bulunduğu yerde hareketsiz yattığını fark edince sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İHA'nın haberine göre; ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Mertcan U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. 112 Acil Servis ekipleri, sobadan zehirlenen anne, baba ve çocuğu ise hastaneye sevk etti.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.