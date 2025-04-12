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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da polislere silah doğrultan şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ankara'da polislere silah doğrultan şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

        Ankara'nın Mamak ilçesinde M.K., evinin camına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine tabanca doğrultup çevreye ateş açan M.K., özel harekat ekipleri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 01:49 Güncelleme: 12.04.2025 - 01:49
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        Polislere silah doğrulttu, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
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        Olay, saat 21.00 sıralarında Mamak ilçesi Abidinpaşa Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi'nde bulunan bir evde yaşandı.

        İddiaya göre, M.K. isimli kişi, boşandığı eski eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle evinin camına çıkarak, intihar girişiminde bulundu.

        Elinde bulunan tabancayla evinin penceresine çıkan kişiyi gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, polis özel harekat, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin çabalarına rağmen ikna olmayan M.K., elinde bulunan tabanca ile çevreye ateş açtı. Ardından müdahale etmek isteyen polis özel harekat ekiplerine silah doğrultan M.K., sol ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. M.K. hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yanında bulunan tabancanın ruhsatsız olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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