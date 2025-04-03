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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da parkın duvarına çarpan TIR'ın şoförü öldü - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ankara'da parkın duvarına çarpan TIR'ın şoförü öldü

        Ankara'nın Altındağ ilçesinde, kontrolden çıkarak parkın duvarına çarpan TIR'ın şoförü yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 23:00 Güncelleme: 03.04.2025 - 23:00
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        Parkın duvarına çarpan TIR'ın şoförü öldü
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        Kaza, akşam saatlerinde Bostancık Caddesi Türk Dünyası Vezir Tonyukuk Parkı mevkisinde meydana geldi.

        T.B. (55) yönetimindeki TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. TIR şoförü, otobüs durağında bulunan yayalara çarpmamak için manevra yaptı. TIR, parkın duvarlarını ve heykel sütunları yıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde TIR şoförü T.B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Şoförün cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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