Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Ankara Polatlı’da görülmeye alışkın olunmayan toz bulutlarına, daha çok ülkenin güneydoğu kesimlerinde rastlanıyor.

Zaman zaman rüzgarın da etkisiyle bu bulutlar iç bölgelere kadar ulaşıyor. Çöl gibi tozlu alanlardan kalkan tozun şehirler üzerine gelmesine "toz taşınımı" adı veriliyor.

Toz partiküllerinin havada asılı kalması sonucunda zaman zaman sisle karıştırılan bir görüntü oluşuyor.

Toz bulutları nedeniyle görüş mesafesinde de azalma meydana gelirken, havada kızarma ve sararma meydana gelebiliyor.

Meteoroloji yetkililerinden henüz bir açıklama yapılmazken vatandaşlar Toz bulutlarının dağılmasını bekliyor.