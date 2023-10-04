Ankara'da 352 ton asit, 38 ton sahte deterjan ele geçirildi
Başkentte jandarma ekiplerinin operasyonuyla 352 ton asit, 38 ton sahte deterjan ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Gölbaşı'nda Ahiboz Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan bir petrol istasyonunda sahte deterjan üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
TONLARCA SAHTE DETERJAN ELE GEÇİRİLDİ
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 352 ton asit ve 38 ton paketlenmiş sahte deterjan ele geçirildi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.