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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da 352 ton asit, 38 ton sahte deterjan ele geçirildi - Güncel haberler

        Ankara'da 352 ton asit, 38 ton sahte deterjan ele geçirildi

        Başkentte jandarma ekiplerinin operasyonuyla 352 ton asit, 38 ton sahte deterjan ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 22:05 Güncelleme: 04.10.2023 - 22:16
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        Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi
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        İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Gölbaşı'nda Ahiboz Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan bir petrol istasyonunda sahte deterjan üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        TONLARCA SAHTE DETERJAN ELE GEÇİRİLDİ

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 352 ton asit ve 38 ton paketlenmiş sahte deterjan ele geçirildi.

        3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

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        Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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