Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adıyı Turgut Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar

Cumhur İttifakı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar...

Altınok'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyleğ:

Çanakkale destanımızın 109. yıldönümünü kutluyorum. Çanakkale Türk milletinin küllerinden doğuş zaferidir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığının zaferidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, kahramanlarımızı, gazilerimizi, şehitlerimizi, bize cennet vatan bırakan, kanlarıyla sulayan, bütün kadınlarımızı anıyoruz. Rabbim onlardan razı olsun. Mekânları cennet olsun. Atatürk Cumhuriyet Kulesi'ni sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Ankaramıza kazandırdık. Atatürk 27 Aralık 1919'da Keçiören'e geldi. Şu an ışıl ışıl bir kule var. Kırmızı beyaz tamamen. Ankara'nın yüzde 90'ından görme ihtimali var. Kulemizden Ankara'nın yüzde 90'ını görüyoruz. Aslında bir ilçe belediyesinin yapamayacağı bir projedir bu. Herkesin gelebileceği, yemek yiyebileceği kafemiz var. Nikah salonumuz var. Uzay terası bilim merkezimiz var. İşletmesi belediyede olacak. Kütüphanemiz, AVM ve spor salonları var. Tek başına kule yapan tek belediye Keçiören Belediyesi.

"KENDİMİ ZENGİN GÖRMÜYORUM"

Bizim madde diye bir dünyamız yok. Bu mal varlığımızın tamamı 1987 yılında almışız. Kendimi zengin görmüyorum. Mütevazı bir hayatım vardır. Rahmetli baba da öyleydi. Anne-baba 1986 yılında 10 Ocak'ta Umre'ye giderken Kerbela'da rahmetli oldular trafik kazasında. Ben 1994'de ilk belediye başkanı oldum. Benzin istasyonlarımız var. Uluslararası nakliye vardı. Toptan perakende lastik bayiimiz, inşaatımız vardı. Karayollarına iş yapıyorduk. Bir de kamyon alımı satımı yapıyorduk. 1985 yılında benzin istasyonunu baba satın almıştı. Belediye başkanı olduktan sonra malımız eskidi. Etimesgut'tan çok yer sattık. 1987'de 9 parsel sattım. Aslında şunu demeleri lazım. Belediye başkanı olduktan sonra mal varlığı azalan bir belediye başkanı var burada. 1994 yılında 'Ankara'nın en zengin belediye başkanı' diye haberler yapılmıştı. O mal varlığından eksilmez oldu. Ben belediye başkanı seçilince işleri biradere devrettim. Ticarette siyaseti birbirine karıştırırsanız çorba olur. 20 yıl belediye başkanlığı yaptım. Herkes biliyor. Keçiören Belediyesi'nden ihale alıp, zengin olan bir kişi yoktur. 20 yılda imar rantından zengin olan bir kişi yoktur Keçiören'de. 20 yıllık görev süresimce 1 metre kare alan ticarethaneye çevrilmemiştir. Şu anda en fazla parkı, spor tesisi olan belediye Keçiören Belediyesi'dir. 20 yıldır hanımım, çoluğum çocuğum makam arabasına binmemiştir. Belediyeden aldığım harcırah, uçak, otobüs param yoktur. Özel işim varsa kendi arabama biner giderim. Mal varlığımız çoğalmamış, azalmış. Bir tanesinin dışındakilerin tamamı belediye başkanı olmadan önce. Bugün sattığım arazinin değeri en az 100 milyon lira.

"DÜNYADA ÖRNEĞİ OLMAYAN BELEDİYECİLİK"

Maaşımı dağıtıyorum. Fazlasını dağıtıyorum her ay. Benimki vatan, millet, ülke, devlet sevdası. 'Fazla malım olsun, binlerce dairem olsun' beni mutlu etmiyor ki. Biz Türkiye'de belediyecilik anlayışını değiştirdik. Şu an Keçiören, dünyada örneği olmayan bir belediyecilik destanıdır. Belediye başkanı olmadan önce 1994'ten önce birçok ülkeye gittim. Bizi de mutlu kılan çocuklarımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın gönlü. Beş yılda bir mal varlığını beyan ediyoruz. Bana bunu soranlar, belediye başkanı olduktan sonra mal varlığı artanları sorsunlar. Padişah çocuğuydum, piyangodan para çıktı, bir yerden gömü buldum, böyle bir şey yok. Belediye başkanı olmadan önce bu malların hepsi kayıtlıdır. Herkes kayıtlı olan mallarını çıkaracak. Şu an büyükşehir belediye başkanı Londra'dan çocuklarına ev almış mesela. Bizim bir tane vatanımız var; Türkiye. Herşeyimiz bu aziz vatanda. Şu an kampanyaya 2-2,5 milyar lira para harcayan büyükşehir belediye başkanına sorsunlar. Belediye başkanlığı maaşıyla ev alamazsın. Ben 18 saat çalışan birisiyim. Mükellef sofralara oturmayan birisiyim. Benim hayat tarzım bu. Bu belediye başkanlığı maaşıyla bunlar ne alınabilir ne de ödenebilir.

"ANKARA'DA BEŞ YILI BOŞ YIL OLDU"

Sokak iyi, heyecan iyi, ilgi iyi, sevgi iyi. Her gün program yapıyoruz. Akşamları iftarlara gidiyoruz. Geniş kitleler var iftarda. Orada soruyoruz 'Altınok'a destek var mı' diye, herkes ayakta alkışlıyor. Bu iftarları biz vermiyoruz, oraya her kesim geliyor. Habersiz olarak çarşıya, pazara çok giderim. Çok fotoğraf çektirenler var. 'Seni seviyoruz, oyumuz senin' diyenler var. Yapılan anketlerde Ankaralıya soruyorsunuz, 'Ankara'nın problemini Altınok çözer' diyorlar. Ankara'nın 5 yılı boş yıl oldu. Trafik ciddi problem. Ulaşım problemi bu dönemde arttır. Depremden gelen vatandaşlarımızın yüzde 85'i döndü. Belediye başkanı şehrin geleceğini planlar. Biz Keçiören'e mührümüzü vurmuşuz. Belediye başkanının vizyonu şehirdir. Bizim büyükşehir belediye başkanı 'benden proje beklemeyin, mega projem yok' diyor. 5 cm. metro yapmadı Ankara'da. Ankara trafiği artık çekilmez hale geldi. 1 yıl sonra gerekli yatırımlar yapılmazsa İstanbul'dan daha çekilmez hale gelecek. En az 625 binle 750 bin araç trafiğe çıkacak. Ankara'da teker dönmeyecek.

"CHP'Lİ OLUP DA 'SANA OY VERECEĞİM' DİYENLER VAR"

Yeni anketlerde öndeyiz. Vatandaş oyunu kullanmadı. Sokak sandıktır, sandık da sokaktır. 15 Mayıs'ta Ankara'da yapılan seçim sonuçları var. CHP 30.59 oy almış. Dört partiyle ittifak oldu. Bunlardan 3-4 oy çıkarın yüzde 27,5 kalıyor. Böyle de bir oy yok. CHP'li olup da 'sana oy vereceğim' diyen vatandaşlarımız da var.

