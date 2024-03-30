Ankara Belediye Başkan adayları kimler? 2024 Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayları listesi
Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Ankara Belediye Başkan adayları belli oldu. 31 Mart Yerel Seçimleri için partilerin il ve ilçelerde aday gösterdiği isimler merak ediliyor. İstanbul'da AK Parti'den Murat Kurum, CHP'den Ekrem İmamoğlu yerel seçimde aday olarak belirlendi. Peki Ankara Belediye Başkan adayları kimler, başkan adayları hangi partiden? İşte, 2024 Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayları listesi
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Ankara Belediye Başkan adayları, 31 Mart yerel seçimler dolasıyla araştırılıyor. Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Ankara’nın ilçelerindeki Belediye Başkan adayları listesi belli oldu. Yerel seçimlerde oy kullanacak olan vatandaşlar yeni büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek. Peki Ankara Belediye Başkan adayları kimler? 2024 Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayları listesi
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
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ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Ankara Belediye Başkan adayları listesi haberimizde yer alıyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti ve diğer partiler belediye seçimlerinde yer alacak Ankara ilçe ve Büyükşehir Başkan adaylarını açıkladı.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
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31 Mart'ta sandıkların kapanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından canlı seçim sonuçları Haberturk.com'da olacak. Aşağıdaki linklere tıklayarak ilçe ilçe seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.
Altındağ Yerel Seçim Sonuçları 2024
Çankaya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Etimesgut Yerel Seçim Sonuçları 2024
Keçiören Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mamak Yerel Seçim Sonuçları 2024
Sincan Yerel Seçim Sonuçları 2024
Yenimahalle Yerel Seçim Sonuçları 2024
Akyurt Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ayaş Yerel Seçim Sonuçları 2024
Bala Yerel Seçim Sonuçları 2024
Beypazarı Yerel Seçim Sonuçları 2024
Çamlıdere Yerel Seçim Sonuçları 2024
Çubuk Yerel Seçim Sonuçları 2024
Elmadağ Yerel Seçim Sonuçları 2024
Evren Yerel Seçim Sonuçları 2024
Gölbaşı Yerel Seçim Sonuçları 2024
Güdül Yerel Seçim Sonuçları 2024
Haymana Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kalecik Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kızılcahamam Yerel Seçim Sonuçları 2024
Nallıhan Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kahramankaza Yerel Seçim Sonuçları 2024
Polatlı Yerel Seçim Sonuçları 2024
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ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024
YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: SERKAN ÜNVER
CUMHURİYET HALK PARTİSİ: MANSUR YAVAŞ
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: FAZLI TAŞKAN
OCAK PARTİSİ: MURAT YARDIMCI
ADALET BİRLİK PARTİSİ: ABDULLAH DEMİRYÜREK
MİLLET PARTİSİ: SALİH KOÇ
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: CELAL MÜMTAZ AKINCI
SAADET PARTİSİ: CAFER GÜNEŞ
VATAN PARTİSİ: UTKU REYHAN
BAĞIMSIZ: KORKUT CESUR
BAĞIMSIZ: SUAT KARAMAN
BAĞIMSIZ: LOKMAN CENGİZ
BAĞIMSIZ: MUSTAFA SANĞU
BAĞIMSIZ: YUNUS MURAT GÜZTOKLUSU
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
Aşağıdaki linklere tıklayarak il il seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024
Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024
Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024
Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024