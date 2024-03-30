Ankara Belediye Başkan adayları, 31 Mart yerel seçimler dolasıyla araştırılıyor. Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Ankara’nın ilçelerindeki Belediye Başkan adayları listesi belli oldu. Yerel seçimlerde oy kullanacak olan vatandaşlar yeni büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek. Peki Ankara Belediye Başkan adayları kimler? 2024 Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayları listesi

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