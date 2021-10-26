Ankara Anlaşması (1921 - 2021) açıldı
Institut français Türkiye, Ankara Anlaşması'nın yüzüncü yılı vesilesiyle Ankara Anlaşması: Bağlam, Müzakere ve Sonuçlar başlıklı bir kolokyum ve Ankara Anlaşması (1921 - 2021) başlıklı sergi düzenledi
Ankara Anlaşması (1921 - 2021) sergi açılışı Ankara Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşti. Açılışa katılan Fransa Büyükelçiliği Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Müsteşarı ve Institut français Türkiye Genel Müdürü Jean - Jacques Victor yaptığı konuşmada 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Anlaşması'nın sonuçlarının ve iki ülke ile iki halkı birleştiren bağların gücünün anlamak isteyen herkes için çok değerli olduğunu ifade ederek "Ankara Anlaşması, yüz yıl sonra, bu bağların korunması ve zenginleştirilmesi için her koşulda işbirliği yapmamız için bize ilham vermeye devam etmelidir" dedi.
Jean - Jacques Victor, sergiyi gerçekleştiren Claire Le Bras ve katkıda bulunan kişi ve kurumlara teşekkür ederken tüm lise ve üniversite öğrencilerini Fransız ve Türk diplomatik arşivlerinden az bilinen belgelere dayanan sergiyi görmeye davet ettiklerini belirtti.
Ankara'da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 23 Kasım'a kadar sürecek olan sergi, Institut français İstanbul'da 5 Kasım - 23 Aralık ve Institut français, İzmir'de 2 Kasım - 31 Aralık tarihleri arasında ziyarete açık olacak.
Sergi açılışının ardından Institut français Türkiye'nin Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) ile ortaklaşa düzenlediği Ankara Anlaşması: Bağlam, Müzakere ve Sonuçlar başlıklı kolokyuma geçildi. Kolokyum, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) Müdürü Bayram Balcı, Antalya Bilim Üniversitesi'nden Mesut Uyar, IFEA'dan Jean-François Pérouse ve Claire Le Bras, Sinan Kuneralp ve Collège de France'dan Henry Laurens'in Ankara Anlaşması'nın farklı yönlerini ve ikili ilişkiler ile bölge üzerindeki etkilerini tartıştıkları sunumları ve soru - cevap bölümü ile ile devam etti.
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