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Ankara Amasya Arası Kaç Km?

Ankara üzerinden Amasya şehri arasının kaç kilometre olduğu en merak edilen sorulardan biridir. İki şehir arasındaki mesafe bilgilerine ulaşmak için kişiler çoğunlukla internetten arama motorlarına ve cep telefonu üzerinden navigasyon uygulamalarına başvurmaktadır. İki şehir arasındaki yol mesafesi 327 kilometre kadardır. Yol mesafesi seçilen vasıtaya göre de farklılık gösterebilmektedir. Otobüsle yol mesafesi araçlara oranla daha uzun sürmektedir.

Ankara Amasya Arası Kaç Saat?

Ankara üzerinden Amasya ilimize ya da tersi istikamette yolculuk hazırlığı içerisindeysek iki şehir arasının kaç saat sürdüğünü bilmek isteyiz. İki şehir arasındaki yolculuk süresi otobüs, uçak ya da araca göre farklılık göstermektedir. Otobüsle yolculuklar 5 saat 18 dakika kadar sürerken araçla yolculuklar 4 ila 5 saat arasındadır. İki şehir arasında doğrudan havayoluyla ulaşım imkânı bulunmamaktadır. Uçakla ulaşım ancak aktarmalı olarak sağlanmaktadır. Bu sebeple havayoluyla ulaşım, aktarma bekleme süresine bağlı olarak, ortalama 3 saat 35 dakika kadar sürmektedir.

Amasya Ankara Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

İki şehir arasındaki en uygun ulaşım alternatiflerinin başında araçla ulaşım gelmektedir. Araçla ulaşım hem zaman yönünden hem de konfor yönünden artı bir seçenektir. Amasya Ankara arası araçla D200 karayolu üzerinden 3 saat 59 dakika, İstanbul Samsun Otoyolu, Ankara Bolu Otoyolu ve Ankara Samsun Yolu üzerinden 5 saat 10 dakika kadar sürmektedir.

Amasya Ankara Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Otobüsle ulaşım, benzin fiyatlarını ele aldığımızda bütçe dostu bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişisel aracı olmayan ya da araç kiralamak istemeyen bireyler için en doğru seçenektir. İki şehir arasında sefer imkânı sağlayan birçok otobüs firması yer almaktadır. Amasya Ankara arası yolculuk süresi 5 saat 18 dakikadır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk