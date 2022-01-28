Hız ve aksiyon dolu gala

Gösterime 28 Ocak'ta giren Türkiye'nin ilk hız ve aksiyon filmi 'Anka'nın galası, filmin konusuna uygun olarak yapıldı. Hız, araba, aksiyon ve yarış ögeleriyle donatılan mekânda izleyicileri filmin başrol arabası olan modifiye aleminin kralı, kırmızı efsane 'Anka' karşıladı.
Filmin başrol oyuncusu Ozan Akbaba'nın hem proje tasarımını yaptığı hem de senaryosunu yazdığı 'Anka'nın galasına sanat dünyasından pek çok isim katıldı. Oktay Kaynarca, Erkan Can, Yunus Emre Yıldırımer, Yasemin Sakallıoğlu, Serkay Tütüncü, Hazım Körmükçü, Ruhi Sarı, Yağızcan Konyalı, Yağmur Ün, Tamer Yılmaz, Beyza Şekerci, Ece Dizdar 'Anka'yı galada izledi.
Mgx Film'in yapımcılığını üstlendiği filmi Süleyman Mert Özdemir yönetirken Ozan Akbaba'ya Uğur Uzunel, Deniz Işın, Engin Hepileri, Serdar Orçin ve Atilla Şendil eşlik etti. Filmin aksiyon sahnelerinde ise 'James Bond' filmlerinde çalışmış olan yönetmen Marc Schölermann'ın imzası bulunuyor.
İsminden de anlaşılacağı üzere sıfırı tüketmiş bir adamın otomobiller olan tutkusuyla küllerinden doğmasını anlatan 'Anka', yarışmak kadar dostluğun, aşkın ve ailenin de önemli olduğunu vurguluyor. Bu yüzden mesajı çok net; "Gittiğin her yere seni zafere taşıyan insanlarla gidersin. Herkesi geç, geride kimseyi bırakma."
Anka'nın Konusu… Çocuk yaşta ailesini bir trafik kazasında kaybeden 'Murat', o günden beri hayata tutunmak konusunda oldukça gönülsüzdür. Yakın arkadaşı 'Tarık', sevdiği kadın 'Zümrüt' ve onu bu yaşa kadar getiren 'Ejder', 'Murat'ı bu durumdan kurtarmak için ellerinden gelen ne varsa yapıyorlardır. Fakat işten henüz kovulan ve parası yavaş yavaş biten 'Murat'ın hayatına dair bir adım atamıyor olması onu iyice karamsarlığa itiyordur.
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