Anız yakmak istedi, ormanı da yaktı
Adıyaman'da bir kişi, buğday tarlasındaki anızı ateşe verdi. Rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan alevler ormana sıçradı. Ormanın 6 hektarlık alanını etkileyen alevler, ekiplerce 6 saatlik çalışmayla söndürüldü
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Haydarlı köyü Aksu mevkiinde O.C. isimli çiftçi, tarlasında bulunan buğday saplarını yaktı.
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Alevler rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak meşe ormanına sıçradı. Bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri durumu fark ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi.
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İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş ve Gölbaşı ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahaleler sonucunda 6 hektarlık alanda alevler 6 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Yangına ilişkin O.C. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.