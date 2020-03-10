"BIÇAK ALTINA YATTI"

Jolie, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz ay en büyük kızım ameliyat geçirdi. Ardından kız kardeşi de kalça operasyonu için bıçak altına yattı.

Onların özeline saygı duyuyorum. Bu konuyu birlikte tartıştık ve yazmam için beni cesaretlendirdiler.