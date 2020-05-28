İddiaya göre; 44 yaşındaki Jolie ile 56 yaşındaki Pitt'in resmen boşandıkları Nisan 2019 tarihinden bu yana ilk kez bu kadar iyi bir ilişki kurdu. Çocuklar için bir velayet programı belirlendi.

Bazı kaynaklar Pitt'in evlatlık çocukları Maddox ve Pax ile görüşmediğini iddia ediyor. 18 yaşındaki Maddox artık reşit olduğu için kendi kararlarını verebiliyor. Güney Kore'de üniversitede okuyan Maddox salgın tecriti nedeniyle ABD'ye, ailesinin yanına döndü.