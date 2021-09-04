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Angelina Jolie'den 'Brad Pitt' iddiası: İlişkimiz boyunca güvenliğimden endişe ettim - Magazin haberleri

Angelina Jolie'den 'Brad Pitt' iddiası: İlişkimiz boyunca güvenliğimden endişe ettim

Amerikalı aktris Brad Pitt ile birlikteliğini 'şiddetli geçimsizlik' sebebiyle bitirme kararı alan Angelina Jolie, bilinmeyenlerini anlattı. Çarpıcı bir iddia ortaya atan ünlü oyuncu, "İlişkimiz boyuncu hem kendimin hem de çocuklarımın güvenliğinden endişe ettim" ifadelerini kullandı

04.09.2021 - 13:24 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • 2016'da yollarını ayıran Hollywood yıldızı Angelina Jolie ve Brad Pitt cephesinden yeni ve çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Jolie, ünlü oyuncu ile ilişkisi süresince hem kendisinin hem de çocuklarının güvenliğinden endişe ettiğini ifade etti.

    The Guardian'a konuşan 46 yaşındaki altı çocuk annesi Angelina Jolie, Pitt ile süren velayet davası nedeniyle bu konu hakkında daha derin açıklamalar yapamayacağını da belirtti.

  • "OLAY BUNDAN ÇOK DAHA KARMAŞIK"

    Brad Pitt ile altı çocuğun velayeti için aralarında süren davayı "korkunç" diye nitelendiren Jolie, oyuncu ile en büyük oğlu Maddox arasında uçakta yaşandığı ileri sürülen şiddet olayına da değindi.

    Bilinmeyenlerini anlatan ünlü oyuncu, "Olaylar uçakta uygulanan sözlü ve fiziksel şiddetle başlamadı. Olay bundan çok daha karmaşık..." diyerek, sözlerini sürdürdü.

  • "BOŞANMA KARARINI KOLAY ALMADIM"

    Pitt'ten boşanma kararını kolay almadığının da altını çizen Angelina Jolie, "Çocuklarımın babasından ayrılma kararı almak, öyle bir pozisyonda bulunmak bana çok şeye mal oldu." şeklinde konuştu.

    O süreçte yaşadığı zorlukları ifade eden Jolie, "Ailem ve çocuklarımın babası için iyilik ve huzur diliyorum. Biz her zaman bir aile olacağız." diyerek, sözlerini noktaladı.

  • ORTAK VELAYETE KARŞI ÇIKTI

    2016'da yollarını ayıran Hollywood yıldızı Angelina Jolie ve Brad Pitt'in 5 yıldır süren velayet davası sona ermişti. 18 yaşından küçük 5 çocuğun ortak velayetini talep eden Pitt, mahkemeden zaferle çıkmıştı.

    Hukuk mücadelesine devam eden Jolie ise kararın ardından temyize başvurmuştu.

    Ortak velayete karşı çıkan Angelina Jolie, özel hakim John Ouderkirk'in eski eşinin avukatlarıyla iş ilişkisi olduğunu ve bu sebeple çocukları ve kendisinin adil bir yargılanmadan mahrum bırakıldığını belirterek, hakimin davadan alınmasını talep etmişti.

  • HAKİM GÖREVDEN ALINDI

    Jolie'nin bu talebi üzerine harekete geçen California mahkemesi, ünlü oyuncuyu haklı bulmuştu.

    Mahkeme, yaptığı, "Bu etik ihlal, hakimin tarafsız olma kabiliyeti üzerinde şüpheler oluşmasına yol açıyor." açıklamasıyla hakimi görevden almıştı.

    Alınan bu karar, yeni bir hakimin göreve atanmasıyla birlikte davanın yeniden görüleceği anlamına geliyor.

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