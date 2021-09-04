2016'da yollarını ayıran Hollywood yıldızı Angelina Jolie ve Brad Pitt cephesinden yeni ve çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Jolie, ünlü oyuncu ile ilişkisi süresince hem kendisinin hem de çocuklarının güvenliğinden endişe ettiğini ifade etti.

The Guardian'a konuşan 46 yaşındaki altı çocuk annesi Angelina Jolie, Pitt ile süren velayet davası nedeniyle bu konu hakkında daha derin açıklamalar yapamayacağını da belirtti.