Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Angelina Jolie Brad Pitt'ten boşanmasına yol açan acı verici olaylara dair konuştu

        Angelina Jolie Brad Pitt'ten boşanmasına yol açan acı verici olaylara dair konuştu

        Angelina Jolie, Fransa'daki şarap imalathanesi için Brad Pitt'le hukuk mücadelesine devam ederken, mahkemeye sunduğu yeni beyanda "boşanmaya yol açan acı verici olayları" anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2025 - 11:02 Güncelleme: 12.10.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşanma ayrıntılarını anlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Angelina Jolie, Brad Pitt'ten boşanmasına yol açan "acı verici olaylar" olarak nitelendirdikleri hakkında konuştu. 50 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, eski eşiyle, eskiden ortak oldukları Fransız şarap imalathanesi Château Miraval'daki hisselerinin satışı konusunda hâlâ bir hukuk mücadelesi veriyor. 9 Ekim'de California mahkemesine sunduğu kişisel beyanından, Jolie ve Pitt ikilisinin ayrılığına dair dikkat çekici detaylar ortaya çıktı.

        Mahkeme belgelerine göre, "Eski eşimden ayrılma ihtiyacına yol açan olaylar, ben ve çocuklarımız için duygusal olarak zordu" diyen Jolie, "Boşanma davası açtıktan sonra, Los Angeles'taki ve Miraval'daki aile evlerimizin kontrolünü ve tam ikametgahını tazminatsız olarak ona bıraktım. Bu durumun, zor ve travmatik bir dönemin ardından benimle olan ilişkilerinde onu daha sakin kılacağını umuyordum" ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Angelina Jolie, 24 yaşındaki Maddox, 21 yaşındaki Pax, 20 yaşındaki Zahara, 19 yaşındaki Shiloh ve 17 yaşındaki ikizler Vivienne ve Knox da dahil olmak üzere ne kendisinin ne de çocuklarının, yaklaşık 10 yıl önce boşanma davası açtığından beri Miravel'i ziyaret etmediklerini, çünkü buranın "boşanmaya yol açan acı verici olaylarla bağlantısı" olduğunu söyledi.

        Ayrılığa giden süreci ayrıntılarıyla anlatmasa da, oyuncu ilk olarak Eylül 2016'da, Brad Pitt'in kendisine ve çocuklarından birine hem sözlü hem de fiziksel şiddet uyguladığını iddia ettiği bir uçuşun ardından boşanma başvurusunda bulunmuştu. Brad Pitt ise iddiaları reddetmişti.

        "Miraval, birlikte yaptığımız ilk büyük yatırımlardan biriydi ve aile hayatımızın odak noktasıydı. Orada evlendik, hamileliğimin bir kısmını orada geçirdim ve ikiz çocuklarımızı hastaneden oraya getirdim" diyen Jolie, "Evimden ve anılarımdan böylesine ani bir kopuş yaşamak zordu ve özellikle çocukların hayatlarının bu kadar altüst olması onlar için çok zordu" diye belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Angelina Jolie
        #Brad Pitt
        #boşanma
        #Ayrılık

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidecek
        Maktulün kimliğini tespit için kesik başı karakolda sergilediler!
        Maktulün kimliğini tespit için kesik başı karakolda sergilediler!
        Okullarda koronavirüs vakaları artıyor
        Okullarda koronavirüs vakaları artıyor
        "Kendilerini gösterdiler"
        "Kendilerini gösterdiler"
        Çok acı bilanço! Feci kazada can kaybı 6'ya yükseldi
        Çok acı bilanço! Feci kazada can kaybı 6'ya yükseldi
        Sıcaklık azalıyor, yağmura kar yağışı eşlik ediyor!
        Sıcaklık azalıyor, yağmura kar yağışı eşlik ediyor!
        İspanya'da gündem Arda Güler: Göz kamaştırdı
        İspanya'da gündem Arda Güler: Göz kamaştırdı
        ABD Temsilcisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
        ABD Temsilcisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
        Sofya'da Türk gecesi!
        Sofya'da Türk gecesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum
        Trump Zelenskiy ile görüştü
        Trump Zelenskiy ile görüştü
        “Çi börek aşa çok yaşa”
        “Çi börek aşa çok yaşa”
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Habertürk Anasayfa